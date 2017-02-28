Четверо квадроциклистов претендуют на "Дакар" в составе Astana Motorsports

Состав казахстанской команды по ралли рейдам Astana Motorsports из Президентского клуба «Астана» пополнили четверо отечественных квадроциклистов. Теперь, честь страны в новой категории будут представлять Тимур Байжиенов, Максим Антимиров, Азамат Тлеулесов и Кирилл Солоха. Все они имеют большой международный опыт и отличную физическую подготовку, сообщает Все они имеют большой международный опыт и отличную физическую подготовку, сообщает Zakon.kz





«Это новые представители нашей большой гоночной семьи. Перед раллийной командой всегда ставятся амбициозные задачи и этот сезон – не исключение. Все помнят, как в прошлом году триумфально закончил Silk Way Денис Березовский – его победа была крайне важна, как для престижа команды, так и для всей республики! Несмотря на то, что наши пилоты выступают в разных классах, на всех гонках – это единый коллектив. Так, успех на «Шелковом пути» - это достижение не только Дениса, но и капитана Astana Motorsports Артура Ардавичуса. Он сделал все, чтобы флаг Казахстана присутствовал на финальном подиуме.





Прошедший «Дакар» также можно назвать успешным для нас – бронзовая награда, которую вполне можно пополам поделить между Денисом и Артуром. Текущий год мы начали с вынужденного сокращения бюджета на 30%, но от нас ждут побед и поэтому мы решили попробовать свои силы в новом классе – классе квадроциклов. Наша политика неизменна – приглашать в команду казахстанских ребят, поэтому все четверо новичков – это местные спортсмены. Уверен, что под патронажем наших ведущих опытнейших пилотов Дениса и Артура, в новом классе квадроциклов Казахстан ждут яркие победы на международной арене», - прокомментировал пополнение в команде исполнительный директор Президентского клуба «Астана» Аманбек Кульчиков.

Первым испытанием для новичков станет «Dubai International Baja - 2017». Гонка пройдет с 8 по 11 марта, а затем, уже в апреле квадроциклисты отправятся на один из самых известных, сложных и популярных среди болельщиков этапов Кубка мира по ралли рейдам «Abu Dhabi Desert Challenge» и рали рейд в Катаре.





Техническое сопровождение в этих гонках впервые будет оказано гонщикам самостоятельно казахстанскими специалистами – тоже своеобразное боевое испытание. Сейчас всю технику и запасные комплектующие отправляют на Ближний Восток, сами же пилоты заняты теоретической и физической подготовкой.





Появление в составе Astana Motorsports представителей новой категории прокомментировал и капитан команды, бронзовый призер «Дакара-2012» Артур Ардавичус: «Для нас это впервые, новое подразделение, новые задачи, новые надежды. Мы конечно рады, что теперь Astana Motorsports представлены в этой интересной категории. Следует подчеркнуть, что мы остаемся представлять Команду и страну в наших основных категориях – "Грузовик" и "Внедорожник", в которых мы также будем стремиться занимать призовые места. В этой связи, конечно, добавляется много нелегкой, но интересной работы, особенно связанной с техническим обслуживанием гонщиков на гонках, куда входят и логистические и организационные вопросы. Ребят мы отобрали, можно сказать, из более опытных и подготовленных, многие из них являются победителями и призерами местных трофи-рейдов и эндуро-спринтов, а также есть победитель международного ралли «Казахстан» и участник Кубка мира по ралли рейдам «Abu Dhabi Desert Challenge». В общем, все ребята являются кандидатами на право представить в будущем нашу страну на легендарном «Дакаре», ну а сегодня их задача – максимально эффективно проявить себя на кубковых гонках, и как знать, может в будущем среди них кто-нибудь станет настоящим большим чемпионом. Конечно же сегодня нас охватывают чувства гордости и большой новой ответственности, а также огромной благодарности Президентскому клубу «Астана» и, конечно же Фонду Самрук Казына, без постоянной поддержки которых инициация таких проектов была бы невозможна.



