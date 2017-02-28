По факту ограбления кассы авиакомпании SCAT в Актау ведется досудебное расследование
28 февраля 2017, 15:39
Личность подозреваемого в ограблении не установлена.
По факту ограбления кассы авиакомпании SCAT в Актау ведется досудебное расследование.
- Проходят оперативно-розыскные мероприятия. Досудебное расследование ведется по части 2 статьи 192 УК РК (Разбой), – прокомментировали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
В качестве наказания по данной статье уголовного кодекса предусматривается лишение свободы от трех до семи лет с конфискацией имущества.
Напомним, кассу авиакомпании SCAT ограбили 27 февраля в обеденное время.
Источник: Lada.kz
Фото: www.lada.kz
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