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По факту ограбления кассы авиакомпании SCAT в Актау ведется досудебное расследование

28 февраля 2017, 15:39

Личность подозреваемого в ограблении не установлена.


По факту ограбления кассы авиакомпании SCAT в Актау ведется досудебное расследование.

- Проходят оперативно-розыскные мероприятия. Досудебное расследование ведется по части 2 статьи 192 УК РК (Разбой), – прокомментировали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

В качестве наказания по данной статье уголовного кодекса предусматривается лишение свободы от трех до семи лет с конфискацией имущества.

Напомним, кассу авиакомпании SCAT ограбили 27 февраля в обеденное время.

Источник: Lada.kz
Фото: www.lada.kz

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