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Эксперты не смогли выбрать национальный бренд Казахстана

28 февраля 2017, 15:40

Представленные для участия в конкурсе работы признаны не соответствующими требованиям.


Конкурс на определение национального бренда признан несостоявшимся, сообщает BNews.kz.

Члены экспертного совета в ходе заседания единогласно признали представленные для участия в конкурсе работы не соответствующими требованиям, предъявляемым к национальному бренду РК.

«Cостоялось заседание экспертного совета конкурса по определению национального бренда Республики Казахстан, в котором приняли участие общественные и политические деятели, представители государственных органов, культуры и искусства. Члены экспертного совета в ходе заседания единогласно признали представленные для участия в конкурсе работы не соответствующими требованиям, предъявляемым к Национальному бренду Республики Казахстан. В этой связи конкурс был признан несостоявшимся», - сообщает Министерство информации и коммуникаций РК.

Дальнейшая работа по определению национального бренда будет продолжена Министерством иностранных дел РК совместно с Министерством информации и коммуникаций РК с привлечением международных и казахстанских участников.

Республиканский конкурс на лучший национальный бренд РК стартовал 31 августа 2016 года. Прием заявок для участия в конкурсе осуществлялся с 31 августа по 15 октября. За этот период поступило 966 заявок. 12 ноября 2016 года завершился 1 этап конкурса - голосование интернет-пользователей. Свои голоса за понравившиеся работы отдали 171 198 человек. По итогам голосования на рассмотрение экспертного совета было вынесено 40 работ, набравших наибольшее число голосов.

Фото с сайта liter.kz

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