Актюбинская область наращивает сотрудничество с Южной Кореей

Особо отмечены постоянно растущие объемы сотрудничества в сфере медицины, реализации проектов по трансферту медицинских технологий из Южной Кореи в нашу область.

Аким области Бердыбек Сапарбаев встретился с директором АО «Казахстанско-корейский центр по содействию сотрудничеству» Ву Джонг Хи. Гость прибыла в Актобе с ознакомительной поездкой передает пресс-служба акима области.





Стороны обсудили перспективные направления дальнейшего сотрудничества. Бердыбек Сапарбаев отметил, что в регионе имеются большие резервы для дальнейшего наращивания культурно-деловых связей с Южной Кореей, особенно в торгово-экономической сфере.





- Республика Корея является одним из ключевых партнеров Казахстана. На территории только нашей области работают около 10 предприятий с участием корейского капитала. В 2016 году объем товарооборота между Актюбинской областью и Южной Кореей составил почти 100 млн. долларов, что на 15 % больше чем в 2015 году. Если сотрудничество будет развиваться такими темпами и далее, уверен, что объем товарооборота может увеличиться в несколько раз, - считает аким области.





Особо отмечены постоянно растущие объемы сотрудничества в сфере медицины, реализации проектов по трансферту медицинских технологий из Южной Кореи в нашу область.





В ходе встречи Ву Джонг Хи были представлены инвестиционные проекты, которые могут заинтересовать представителей южнокорейского бизнес-сообщества и предоставлена информация о преференциях для инвесторов.





Глава региона также предложил совместно реализовать проект в память о 80-летии переселения корейцев на территорию Казахстана.









- Президент нашей страны Нурсултан Назарбаев уделяет большое внимание сохранению языка, культуры и традиции всех этносов, проживающих в нашей стране. На местах мы претворяем политику нашего Президента в жизнь. В нашем регионе проживают представители более 90 национальностей. В канун 80-летия предлагаем построить в Актобе этнокультурный корейский комплекс, который станет местом, где будут собираться представители диаспоры, а жители и гости города, смогут ознакомиться с историей и культурой корейского народа, - сказал Бердыбек Сапарбаев.





Директор АО «Казахстанско-корейский центр по содействию сотрудничеству» поприветствовав участников встречи на казахском языке, заверила, что возглавляемая ею организация готова привлекать инвестиции в те проекты, которые планируется реализовать в Актюбинской области.





- Мы заинтересованы в развитии двусторонних отношений и просим оказать содействие в реализации интересных проектов. Также мы хотели бы сотрудничать не только в экономическом секторе, нас интересует развитие плодотворного партнерства в образовании, культуре и других сферах, - сказала г-жа Ву Джонг Хи, пожелав процветания региону.





Свои намерения стороны подкрепили подписями в меморандуме о сотрудничестве между акиматом области и АО «Казахстанско-корейский центр по содействию сотрудничеству».







