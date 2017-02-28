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Новости за сегодня

Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 312,73, EURKZT_TOD = 331,45, RUBKZT_TOD = 5,4028, USDKZT_0_001 спрос - +12,0000 % годовых, USDKZT_0_002 = +5,1979 % годовых

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

 

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 312,73 тенге за доллар США при объеме торгов 53 400 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 331,45 тенге за евро при объеме торгов 100 тыс. евро;

- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,4028 тенге за рубль при объеме торгов 61 000 тыс. рублей;

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по китайскому юаню с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 312,76 тенге за доллар (+0,29 тенге), суммарный объем торгов - 144 450 тыс. USD (-18 550 тыс. USD).

 

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил +12,0000 % годовых при отсутствии предложения;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +5,1979 % годовых при объеме торгов 1 023 300 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 24 банка.

28 февраля 2017, 15:47
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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