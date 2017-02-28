В Алматы определили лучших тай боксеров среди юниоров и молодежи

28 февраля 2017, 15:54

По итогам чемпионата были определены кандидаты в сборную страны для дальнейшей подготовки и участия в чемпионате мира.


В Алматы на базе СК ЦСКА МО РК прошел чемпионат Казахстана по муайтай среди юниоров и молодежи, сообщает Zakon.kz.

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 9 регионов страны в двух возрастных категориях (14-15, 16-17 лет).

В поединках участвовали действующие призеры чемпионатов мира среди детей, юниоров и молодежи: Мачжон Абдурасул- город Алматы, Сейтбек Райымбек- город Алматы, Магдеев Алексей- города Астана, Ермагамбетов Шамиль из Петропавловска.

Соревнования посетили почетные гости: актер театра и кино- Фархат Абдраимов, киноактер, Заслуженный артист РК- Жан Байжанбаев, Заслуженный деятель РК, киноактер, каскадер- Байкал Бельбаев, киноактер- Ерболат Тогузаков.

По итогам чемпионата были определены кандидаты в сборную страны для дальнейшей подготовки и участия в чемпионате мира, который пройдет летом в Королевстве Таиланд.

Также от Профессионального спортивного клуба «Елюхан» в каждой возрастной группе ценные призы вручены в номинациях: «Лучшая техника» - Сейтбек Райымбеку, «Воля к победе» Ермагамбетову Шамилу; за «Лучшее исполнение Вайкру» отметили Мачжона Расула.


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