В Алматы определили лучших тай боксеров среди юниоров и молодежи

По итогам чемпионата были определены кандидаты в сборную страны для дальнейшей подготовки и участия в чемпионате мира.

В Алматы на базе СК ЦСКА МО РК прошел чемпионат Казахстана по муайтай среди юниоров и молодежи, сообщает сообщает Zakon.kz





В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 9 регионов страны в двух возрастных категориях (14-15, 16-17 лет).





В поединках участвовали действующие призеры чемпионатов мира среди детей, юниоров и молодежи: Мачжон Абдурасул- город Алматы, Сейтбек Райымбек- город Алматы, Магдеев Алексей- города Астана, Ермагамбетов Шамиль из Петропавловска.





Соревнования посетили почетные гости: актер театра и кино- Фархат Абдраимов, киноактер, Заслуженный артист РК- Жан Байжанбаев, Заслуженный деятель РК, киноактер, каскадер- Байкал Бельбаев, киноактер- Ерболат Тогузаков.





По итогам чемпионата были определены кандидаты в сборную страны для дальнейшей подготовки и участия в чемпионате мира, который пройдет летом в Королевстве Таиланд.





Также от Профессионального спортивного клуба «Елюхан» в каждой возрастной группе ценные призы вручены в номинациях: «Лучшая техника» - Сейтбек Райымбеку, «Воля к победе» Ермагамбетову Шамилу; за «Лучшее исполнение Вайкру» отметили Мачжона Расула.



