А.Колосков: В нашем обществе нет места коррупции

Коррупция как негативное явление знакома всем странам мира. Известно также, что подлинного экономического процветания достигают лишь те государства, где коррупционные явления сведены к минимуму.

Сегодня акценты в области противодействия коррупции смещены в сторону превенции коррупции, приоритеты в работе по противодействию коррупции направлены на профилактику и предупреждение преступлений и правонарушений.

Так же вопросы право применения остаются на первом плане. Это означает, что недостаточно просто принимать законы. Необходимо их исполнять и формировать высокое правосознание всех без исключения граждан страны. Особая ответственность лежит на деловых людях. Ведь коррупция - это всегда дорога с двусторонним движением, в которой есть взяткодатель и взяткополучатель. Именно поэтому Департаментом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Южно-Казахстанской области в настоящее время ведется активная работа по формированию антикоррупционной модели поведения в бизнес-среде.

В целях широкого вовлечения работников сферы предпринимательства в мероприятия по реализации направлений антикоррупционной политики государства, обеспечивается их участие в деятельности по предупреждению коррупции, в том числе по минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем: установления организационно-правовых механизмов, обеспечивающих подотчетность, подконтрольность и прозрачность процедур принятия решений; соблюдения принципов добросовестной конкуренции; предотвращения конфликта интересов; принятия и соблюдения норм деловой этики; принятия мер по формированию антикоррупционной культуры; взаимодействия с государственными органами и иными организациями по разработке и выполнении внутренних антикоррупционных программ.

Принимаются меры к распространению «нулевой терпимости» к любым проявлениям коррупции, а также в отношении поведения, нарушающего установленные организациями этические правила, и к недопустимости работы в организации лиц, участвующих в коррупционных нарушениях или иным образом подрывающих добросовестную конкуренцию и репутацию компании. Особое внимание уделяется взаимодействию с профсоюзами, их отчетности и роли в устранении условий и причин возникновения социальных конфликтов.

Таким образом, руководству организаций необходимо установить защищенные каналы передачи информации о фактах требования взяток государственными должностными лицами, о фактах дачи взяток другими работниками, а также иной информации о действиях, противоречащих законодательству Республики Казахстан о противодействии коррупции.

В целях обеспечения эффективного исполнения данных обязанностей, организацией разрабатывается порядок уведомления работодателя о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений. Информация о фактах требования взяток, в установленном законодательством порядке, доводится до уполномоченных государственных органов и должностных лиц.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в нашем обществе нет места коррупции. Добиться эффективного противодействия этому явлению можно только, объединив усилия всех институтов гражданского общества. Только так мы сможем реализовать национальную идею вхождения в число наиболее конкурентоспособных государств.

А.Колосков

главный специалист Департамента Агентства РК

по делам госслужбы и противодействию коррупции по ЮКО