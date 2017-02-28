1700 тенге за яичницу заплатили пассажиры застрявшего в степи поезда
28 февраля 2017, 16:00
После скандала пассажиров были организованы более чем скромные обеды из тарелки супа и макарон для детей и пенсионеров.
Пассажиры поездов, которые 25 февраля отправили из Астаны в Павлодар, несмотря на то, что железнодорожные пути в районе Шидертов были заблокированы сошедшими с рельсов вагонами с углем, шокированы отношением нацкомпании, сообщает pavlodarnews.kz.
Как рассказала пассажирка поезда 068 «Тулпар Тальго» Гульнара Кибатова, состав отбыл из Астаны с опозданием в 1 час 10 минут.
- У меня была возможность остаться в столице и улететь самолетом, но в справочной успокоили, заверив, что все будет нормально. Когда же мы садились в вагон, проводник уже предупредил о возможной задержке в пути, - рассказывает павлодарка.
Где конкретно в степи остановился состав, Гульнара Кибатова не знает, было темно. Благодаря тому, что в этом поезде есть кулер с водой, биотуалеты и мягкие сиденья, пассажиры особых неудобств не испытали, однако утром вместе с 4-летней внучкой женщина отправилась в вагон-ресторан, где была шокирована меню и ценами. Половины блюд, указанных в меню, не было. «Брутальный завтрак», состоящий из кусочка поджаренной колбасы и яичницы, стоил 1700 тенге, порция каши - 500 тенге.
После скандала пассажиров были организованы более чем скромные обеды из тарелки супа и макарон для детей и пенсионеров. Вагоны-рестораны оказались не готовы к внештатной ситуации и необходимости обслуживать такое количество людей.
В это же время дочь Гульнары Кибатовой звонила в справочное по номеру «105», пытаясь узнать, где находятся родные, которые должны были прибыть в Павлодар в 3 часа утра, и каждый раз получала разные ответы. В итоге состав прибыл в пункт назначения с опозданием в 12 часов 40 минут.
Как говорит Гульнара Кибатова, ни проводники, ни бригадир состава не извинились перед пассажирами. Более того, на конечной станции дежурная железнодорожного вокзала Павлодара отметила на билетах только 12-часовую задержку. За каждый просроченный час теперь заплатят по 3% от стоимости билета. То есть за один билет «Тулпар Тальго» стоимостью шесть тысяч тенге, пассажиры получат 2 161 тенге, простояв в степи более 12 часов.
– Самое главное, складывается впечатление, что вагоны с людьми вытолкали в степь, чтобы не создавать затора и ажиотажа на столичном вокзале, который был переполнен людьми,. - возмущается женщина.
Выразила свое негодование еще одна клиентка АО «НК КТЖ».
- Я была в Астане на республиканском форуме Корпоративной благотворительности, - делится впечатлениями директор ОО «Үміт Үзбеу» Гаухар Омарова. - Увидев, что творится на вокзале, решила уехать из Астаны не на поезде, а на такси. Проезжая мимо станции Шидерты, устранения аварии на железной дороги из-за темноты не заметили, зато увидели свет в окнах пассажирских поездов, которые застыли на этой станции и не могли сдвинуться с места. Поездов было немало, так как свет из их окон сопровождал нас очень долго. Я представляю, в каком положении находились пассажиры поездов.
По словам Гаухар Омаровой, ее особенно поразило, что на столичном вокзале пассажирам продолжали продавать билеты на поезда, следовавшие в этот день в павлодарском направлении.
- Неужели никто не понимал, что опрокинувшиеся вагоны с углем убрать с путей быстро не получится, - не скрывает негодования Гаухар Омарова.- И почему мне не вернут полную стоимость билета, ведь я не уехала из Астаны на поезде не по своей вине?
Между тем, в пресс-службе АО «НК КТЖ» сообщили, что по факту схода грузовых вагонов с углём грузового поезда № 1473 на перегоне Шидерты - Бозшаколь участка Екибастуз - Ерейментау Павлодарского отделения дороги, произошедшего 25 февраля текущего года в 12 часов 24 минуты, создана специальная комиссия. Она занимается расследованием причин ЧП, о результатах говорить еще рано.
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