1700 тенге за яичницу заплатили пассажиры застрявшего в степи поезда

Выразила свое негодование еще одна клиентка АО «НК КТЖ».

- Я была в Астане на республиканском форуме Корпоративной благотворительности, - делится впечатлениями директор ОО «Үміт Үзбеу» Гаухар Омарова. - Увидев, что творится на вокзале, решила уехать из Астаны не на поезде, а на такси. Проезжая мимо станции Шидерты, устранения аварии на железной дороги из-за темноты не заметили, зато увидели свет в окнах пассажирских поездов, которые застыли на этой станции и не могли сдвинуться с места. Поездов было немало, так как свет из их окон сопровождал нас очень долго. Я представляю, в каком положении находились пассажиры поездов.



