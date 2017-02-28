Айсултан Назарбаев стал вице-президентом Федерации футбола Казахстана

26-летний Айсултан Назарбаев в свое время выступал в составе дублирующего состава английского "Портсмута", "Локомотива" (сейчас - "Астана") и "Сункара".

Внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Айсултан Назарбаев на заседании Исполкома по кадровым вопросам был назначен вице-президентом Федерации по связям с международными организациями ФИФА, УЕФА и Национальными Ассоциациями, сообщает сообщает Zakon.kz





"28 февраля 2017 года решением Исполнительного комитета ФФК исполняющим обязанности на вакантную должность вице-президента Федерации по связям с международными организациями ФИФА, УЕФА и Национальными Ассоциациями назначен Айсултан Назарбаев", - говорится в сообщении опубликованном на официальном сайте ФФК.





Напомним, в 2015 году Айсултан не раз критиковал работу ФФК, в частности ее экс-руководителя Ерлана Кожагапанова и заявлял о планах баллотироваться на пост президента Футбольной федерации.