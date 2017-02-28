Браконьеры на снегоходе с 2 тушами косули задержаны в Актюбинской области
28 февраля 2017, 16:25
В ходе поимки один из браконьеров попытался скрыться.
Две туши косуль были изъяты у браконьеров в Актюбинской области. Нарушители охотились на них на снегоходе. Их задержали сотрудники местной полицейской службы Заводского ОП УВД Актобе во время проведения акции «Экологический патруль» в районе поселка Курайли, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области.
В ходе поимки один из браконьеров попытался скрыться в лесополосе, что вдоль дороги. Однако уйти ему не удалось. Оба задержанных оказались жителями области.
При них были обнаружены охотничье двуствольное ружье 16 калибра и нарезное ружье – карабин. Все улики изъяты. Событие происходило в темное время суток, однако это не помешало полицейским продолжить поиски остатки туш после разделки самцов-рогачей. Они были найдены в 12 километрах к западу от места задержания.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 части 3-ей УК РК – «Незаконная охота». Сейчас проводится расследование.
Фото с сайта ndn.info
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4846533-42f7722bff3972e4cea78c2f9ec7260d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...