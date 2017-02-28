Браконьеры на снегоходе с 2 тушами косули задержаны в Актюбинской области

В ходе поимки один из браконьеров попытался скрыться.

Две туши косуль были изъяты у браконьеров в Актюбинской области. Нарушители охотились на них на снегоходе. Их задержали сотрудники местной полицейской службы Заводского ОП УВД Актобе во время проведения акции «Экологический патруль» в районе поселка Курайли, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области.





В ходе поимки один из браконьеров попытался скрыться в лесополосе, что вдоль дороги. Однако уйти ему не удалось. Оба задержанных оказались жителями области.





При них были обнаружены охотничье двуствольное ружье 16 калибра и нарезное ружье – карабин. Все улики изъяты. Событие происходило в темное время суток, однако это не помешало полицейским продолжить поиски остатки туш после разделки самцов-рогачей. Они были найдены в 12 километрах к западу от места задержания.





По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 части 3-ей УК РК – «Незаконная охота». Сейчас проводится расследование.



