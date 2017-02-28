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Браконьеры на снегоходе с 2 тушами косули задержаны в Актюбинской области

28 февраля 2017, 16:25

В ходе поимки один из браконьеров попытался скрыться.


Две туши косуль были изъяты у браконьеров в Актюбинской области. Нарушители охотились на них на снегоходе. Их задержали сотрудники местной полицейской службы Заводского ОП УВД Актобе во время проведения акции «Экологический патруль» в районе поселка Курайли, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области.

В ходе поимки один из браконьеров попытался скрыться в лесополосе, что вдоль дороги. Однако уйти ему не удалось. Оба задержанных оказались жителями области.

При них были обнаружены охотничье двуствольное ружье 16 калибра и нарезное ружье – карабин. Все улики изъяты. Событие происходило в темное время суток, однако это не помешало полицейским продолжить поиски остатки туш после разделки самцов-рогачей. Они были найдены в 12 километрах к западу от места задержания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 части 3-ей УК РК – «Незаконная охота». Сейчас проводится расследование.

Фото с сайта ndn.info

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