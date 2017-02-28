В Костанайской области мужчина убил жену перед бракоразводным процессом

В Костанайской области мужчина убил жену в здании суда,





Инцидент произошел в Амангельдинском районном суде. Супруги пришли туда, чтобы разводиться. Но перед началом процесса муж нанес жене несколько ударов ножом.





Как сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда, сейчас в район выехала специальная комиссия, которая будет расследовать данный инцидент. Сейчас неизвестно, где именно произошло убийство (в зале ожидания или в самом здании), и как мужчина пронес нож. Более полная официальная информация будет дана после окончания расследования. В пресс-службе ДВД Костанайской области инцидент не прокомментировали.





Потерпевшая от полученных ранений скончалась.