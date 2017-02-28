Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Костанайской области мужчина убил жену перед бракоразводным процессом

28 февраля 2017, 16:43

По данному факту ведется расследование.


В Костанайской области мужчина убил жену в здании суда, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел в Амангельдинском районном суде. Супруги пришли туда, чтобы разводиться. Но перед началом процесса муж нанес жене несколько ударов ножом.

Как сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда, сейчас в район выехала специальная комиссия, которая будет расследовать данный инцидент. Сейчас неизвестно, где именно произошло убийство (в зале ожидания или в самом здании), и как мужчина пронес нож. Более полная официальная информация будет дана после окончания расследования. В пресс-службе ДВД Костанайской области инцидент не прокомментировали.

Потерпевшая от полученных ранений скончалась.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...