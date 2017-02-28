Снимки снежных тоннелей Казахстана попали в зарубежные СМИ
28 февраля 2017, 16:46
В ВКО в феврале были бураны, которые занесли дома снегом по самую крышу.
Снежные тоннели села Приречное Восточно-Казахстанской области удивили иностранцев, передает МИА "Казинформ".
Издание Strangesounds назвало такое количество снега "белым апокалипсисом". Как сообщили в Казгидромет, высота снежного покрова за сутки на прошлой неделе в Семее достигла 30 см.
В области в феврале были бураны, которые занесли дома снегом по самую крышу. Сверху виднеются лишь дымящиеся печные трубы. Сельчане вынуждены прокладывать тоннель из дому, чтобы выйти на улицу. Люди прогуливаются по селу буквально по крышам домов.
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