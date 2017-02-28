В Астане осудили квартирную мошенницу - мать пятерых детей

Гражданка обещала помочь законным путем приобрести квартиры в элитных жилых комплексах по ценам ниже рыночных.

Женщина похитила более 50 миллионов тенге за фиктивную продажу квартир в столице, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда города Астаны.





В 2015-2016 годах гражданка У., в городе Астана среди своих знакомых стала распространять информацию о возможности законным способом получить квартиры в элитных жилых комплексах «Новый мир», «Нурсая-1» и других на территории левобережья города Астана по ценам, ниже рыночных.





Таким образом, подсудимая обманным путем завладела денежными средствами 18 потерпевших на общую сумму 53 605 760 тенге, тем самым причинив материальный ущерб в особо крупном размере.





Приговором районного суда №2 Есильского района города Астана от 21 февраля 2017 года гражданка У. признана виновной в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного в особо крупном размере, и осуждена к лишению свободы сроком на 6 лет 8 месяцев, с конфискацией имущества.





Срок наказания согласно Закона Республики Казахстан «Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости РК» ввиду наличия 5-ти несовершеннолетних детей сокращен наполовину и определен к отбытию в виде 3 года 4 месяцев лешения свободы в исправительной колонии общего режима, с конфискацией имущества.





Приговор суда не вступил в законную силу.



