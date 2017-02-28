Де Ла Хойя: Бой Канело с Чавесом более значимый, чем с Головкиным

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя заявил, что поединок 26-летнего Сауля «Канело» Альвареса с 30-летним Хулио Сезаром Чавесом-младшим является наиболее значимым событием в боксе в настоящий момент. Этот поединок пройдет 6 мая в рамках промежуточной весовой категории 164,5 фунта (74,6 кг). Транслировать поединок будет телеканал HBO через систему платных трансляций (PPV), сообщает Этот поединок пройдет 6 мая в рамках промежуточной весовой категории 164,5 фунта (74,6 кг). Транслировать поединок будет телеканал HBO через систему платных трансляций (PPV), сообщает allboxing.ru





«Мы увидим бой, полный действий, — сказал Де Ла Хойя. —У нас осталось только пару сотен билетов. Тот факт, что мы распродали арену T-Mobile — это очень хороший показатель того, что люди с нетерпением ждут боя. Я уже говорил, что это великий бой, и я даже особо не продвигаю его. Это будет война. Это будет как Баррера-Моралес».





«Если это будет война в ринге, то почему нам не устроить еще один бой Канело и Чавеса-младшего в сентябре? — добавил промоутер. — Но я всегда говорил, что хочу сдержать свое обещание, и что Головкин находится на радаре Канело. Он никогда не боялся его. Но сейчас нам предстоит намного более значимый бой, о нем я сейчас и думаю. Мир хочет увидеть лучших против лучших. Тот факт, что у нас есть два самых больших имени в боксе, Канело и Чавес, обещает великое событие. Головкин крутой средневес. Он сильный средневес, и бой с ним произойдет».