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Ерболат Досаев принял участие в инвестфоруме в Сочи

28 февраля 2017, 16:54

Глава Холдинга отметил, что «развитие сотрудничества Холдинга «Байтерек», обмен опытом и передовыми банковскими технологиями с ведущими российскими финансовыми организациями и институтами развития будут способствовать дальнейшему укреплению торгово-экономических связей.


Председатель Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Ерболат Досаев принял участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи, в ходе которого провел ряд встреч с официальными лицами и руководителями российских бизнес-структур.

Ерболат Досаев встретился с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, Министром экономического развития Максимом Орешкиным и заместителем Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Андреем Слепневым, с которыми была обсуждена повестка двустороннего торгово-инвестиционного сотрудничества.

Глава Холдинга «Байтерек» обсудил вопросы приграничного торгово-инвестиционного сотрничества с губернаторами Челябинской области Борисом Дубровским, Оренбургской области Юрием Бергом и Омской области Виктором Назаровым.

Из деловых кругов Ерболат Досаев встретился с генеральным директором Российского экспортного центра Петром Фрадковым, Вице-президентом АО «Газпромбанк» Сергеем Некрасовым, Президентом - Председателем правления ПАО «Сбербанк России» Германом Грефом и Председателем правления Евразийского банка развития Дмитрием Панкиным.

Резюмируя итоги двухдневного Форума, глава Холдинга отметил, что «развитие сотрудничества Холдинга «Байтерек», обмен опытом и передовыми банковскими технологиями с ведущими российскими финансовыми организациями и институтами развития будут способствовать дальнейшему укреплению торгово-экономических связей и увеличению инвестиций двух стран».



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