Электроседан Honda получит скромный запас хода

Полностью электрическая версия модели Honda Clarity, которая выйдет на рынок в этом году, будет иметь скромный запас хода – всего около 80 миль (129 км) на одном заряде. Однако эта модель станет по-своему уникальным предложением, ориентированным, в первую очередь, на преданных поклонников японского бренда.





Как сообщает издание Automotive News со ссылкой на вице-президента американского офиса «Хонды» Стива Центера, курирующего разработку «зеленых» автомобилей, при создании Clarity EV компания сосредоточилась на двух ключевых параметрах – сравнительно доступной цене и премиальном оснащении. Запас хода при этом предсказуемо пострадал. Рынок электромобилей сейчас, по сути, не заполнен, и во всех его сегментах покупателям приходится идти на компромисс между размерами, дальностью хода и ценой. Есть «дальнобойный» и доступный (от $37,495), но маленький Chevrolet Bolt. Есть большие Tesla Model S и Model X, пригодные для путешествий на серьезные расстояния, но с топовой батареей они стоят под $100,000. Усредненный во всех смыслах вариант – новый Hyundai Ioniq Electric: 4,47 метра в длину, 200 км на одном заряде, от $29,500. Honda же собирается предложить американцам 4,9-метровый седан в богатой комплектации по цене около $35,000 – без учета дотаций и льгот для покупателей «зеленого» транспорта. Опыт ограниченных продаж маленького Honda Fit EV, также способного проехать около 80 миль, показал, что недовольство покупателей вызвал скорее скромный размер, чем ограниченная дальность хода.





В настоящее время Honda Clarity существует только в качестве водородомобиля – машины, электромотор которой питается от топливных элементов. В США Clarity FCV пока доступен только в Калифорнии и только в лизинг – с первоначальным взносом в $2,868 и ежемесячным платежом в $369. О том, что в семействе Clarity появятся электромобиль на аккумуляторе, а также подзаряжаемый от сети гибрид, «Хонда» объявила весной прошлого года.





В этом январе Honda сообщила о создании совместного с концерном General Motors предприятия, которое будет выпускать топливные ячейки нового поколения. А в феврале был подписан меморандум о взаимопонимании с производителем автокомпонентов Hitachi Automotive Systems: партнеры собираются вместе производить электродвигатели в Японии, Китае и США.



