Бывший муж гимнастки Корбут объяснил, зачем она продала свои медали

Бывший муж легендарной советской гимнастки Ольги Корбут пояснил, почему спортсменка решилась на продажу своих олимпийских наград. Ранее стало известно, что награды ушли с молотка на аукционе в США, где сейчас проживает Корбут, передает передает ren.tv





Леонид Борткевич опроверг то, что Корбут продала медали из-за бедности, передает "КП".





"Нет, это неправда. Она нормально живет", - отметил он, заявив, что, несмотря на уникальность наград, деньги для Корбут предпочтительнее.





"Да, уникальные, но они валяются. Пускай будут деньги. А медали никуда не пропадут, наоборот, кто-то их будет видеть", - сказал он.





Кроме этого, он рассказал о жизни гимнастки в США. По его словам, она тренирует в Штатах детей и находится в хорошей физической форме, благодаря чему может показать некоторые элементы своим подопечным.





Напомним, ранее стало известно, что Корбут выставила на продажу свои олимпийские медали, а также купальник, значки и ветровку сборной СССР. За эти предметы она выручила около 180 тысяч долларов.



