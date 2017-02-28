Бывший муж гимнастки Корбут объяснил, зачем она продала свои медали

28 февраля 2017, 17:02

Награды именитой советской гимнастки ушли с молотка в США.


Бывший муж легендарной советской гимнастки Ольги Корбут пояснил, почему спортсменка решилась на продажу своих олимпийских наград. Ранее стало известно, что награды ушли с молотка на аукционе в США, где сейчас проживает Корбут, передает ren.tv.

Леонид Борткевич опроверг то, что Корбут продала медали из-за бедности, передает "КП".

"Нет, это неправда. Она нормально живет", - отметил он, заявив, что, несмотря на уникальность наград, деньги для Корбут предпочтительнее.

"Да, уникальные, но они валяются. Пускай будут деньги. А медали никуда не пропадут, наоборот, кто-то их будет видеть", - сказал он.

Кроме этого, он рассказал о жизни гимнастки в США. По его словам, она тренирует в Штатах детей и находится в хорошей физической форме, благодаря чему может показать некоторые элементы своим подопечным.

Напомним, ранее стало известно, что Корбут выставила на продажу свои олимпийские медали, а также купальник, значки и ветровку сборной СССР. За эти предметы она выручила около 180 тысяч долларов.

Фото: ТАСС

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