Отравившим Ким Чон Нама женщинам грозит смертная казнь

В причастности к убийству Ким Чон Нама власти Малайзии подозревают десять человек.

Прокуратура Малайзии решила предъявить обвинения в убийстве брата лидера Северной Кореи Ким Чон Нама двум женщинам, которые ранее были задержаны по этому делу , передает , передает Русская служба ВВС





Если суд признает их вину, то женщин ждет смертная казнь, сообщил генеральный прокурор страны Мохамед Апанди Али. Согласно следствию, женщин обвиняют в том, что они распылили отравляющее вещество XV в лицо Ким Чона Нама в аэропорту Малайзии. Этот химикат обладает сильным нервно-паралитическим действием.





На видеозаписи убийства, попавшем в СМИ, видно, как к мужчине в светлом пиджаке и джинсах подходят две женщины и набрасывают ему что-то на лицо. Затем мужчина подходит к сотрудникам аэропорта, после чего ему становится плохо. Малайзийские чиновники заявили, что Ким Чон Нам умер в муках в течение 15-20 минут после нападения.





Гражданка Индонезии Сити Айсия, задержанная по этому делу, утверждает, что ей заплатили 400 малайзийских ринггитов (около 90 долларов США) якобы за участие в розыгрыше. По ее словам, ее попросили брызнуть в лицо Ким Чон Наму "детским маслом".





Прокурор заявил, что пока власти не приняли решения в отношении гражданина Северной Кореи, который также был задержан по этому делу.

В причастности к убийству Ким Чон Нама власти Малайзии подозревают десять человек, включая высокопоставленного сотрудника посольства Северной Кореи в Куала-Лумпуре. В Южной Корее полагают, что по меньшей мере четверо подозреваемых являются северокорейскими шпионами.





Ким Чон Нам был убит 13 февраля. Он был старшим единокровным братом лидера Северной Кореи Ким Чена Ына. В начале 2000-х годов он считался преемником Ким Чен Ира, однако после ссоры с отцом он был вынужден покинуть страну. Ким Чон Нам критиковал существующий в Северной Корее режим, а также систему передачи власти в стране по наследству.



