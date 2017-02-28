В Костанае полицейские вычислили автовора по следам на снегу

«Рядом с местом происшествия мы заметили множество следов на снегу, которые вели в соседний двор к одному из частных домов», — рассказывает майор полиции Сункар Байданов.

Полицейские вычислили автовора по следам на снегу, сообщает Alau.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.





Сотрудники местной полицейской службы УВД города Костаная за сутки раскрыли пять автокраж. Преступления произошли в ночь на 27 февраля в северной части областного центра. В одном из дворов по улице Станционная неизвестный разбил водительские стекла на пяти автомобилях и похитил из машин автомагнитолы и аккумуляторы. Обнаружили пропажу потерпевшие утром и обратились в полицию.





Приехав на место происшествия, сотрудники местной полицейской службы обнаружили пять автомобилей с разбитыми лобовыми стеклами — «ВАЗ- 2105», «Фольксваген Гольф 2», «Фольксваген пассат», «Деу матиз» и «Рено». Из транспортных средств, по словам потерпевших, было похищено 4 автомагнитолы, 4 аккумулятора, электронасос и 2 сотовых телефона «Самсунг».





«Рядом с местом происшествия мы заметили множество следов на снегу, которые вели в соседний двор к одному из частных домов. Мы постучались, дверь нам открыл костанаец 1994 года рождения. В этом доме мы и обнаружили краденные вещи», — рассказывает майор полиции Сункар Байданов.





По данному факту в настоящее время ведется досудебное расследование.



