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В Костанае полицейские вычислили автовора по следам на снегу

28 февраля 2017, 17:06

«Рядом с местом происшествия мы заметили множество следов на снегу, которые вели в соседний двор к одному из частных домов», — рассказывает майор полиции Сункар Байданов.


Полицейские вычислили автовора по следам на снегу, сообщает Alau.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

Сотрудники местной полицейской службы УВД города Костаная за сутки раскрыли пять автокраж. Преступления произошли в ночь на 27 февраля в северной части областного центра. В одном из дворов по улице Станционная неизвестный разбил водительские стекла на пяти автомобилях и похитил из машин автомагнитолы и аккумуляторы. Обнаружили пропажу потерпевшие утром и обратились в полицию.

Приехав на место происшествия, сотрудники местной полицейской службы обнаружили пять автомобилей с разбитыми лобовыми стеклами — «ВАЗ- 2105», «Фольксваген Гольф 2», «Фольксваген пассат», «Деу матиз» и «Рено». Из транспортных средств, по словам потерпевших, было похищено 4 автомагнитолы, 4 аккумулятора, электронасос и 2 сотовых телефона «Самсунг».

«Рядом с местом происшествия мы заметили множество следов на снегу, которые вели в соседний двор к одному из частных домов. Мы постучались, дверь нам открыл костанаец 1994 года рождения. В этом доме мы и обнаружили краденные вещи», — рассказывает майор полиции Сункар Байданов.

По данному факту в настоящее время ведется досудебное расследование.

Фото из открытых источников

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