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Новости за сегодня

Вице-спикер Сената Б. Бекназаров обсудил вопросы свободы религии с представителем БДИПЧ ОБСЕ

 

Заместитель Председателя Сената Парламента Бектас Бекназаров провел встречу со старшим советником по вопросам свободы религии или убеждений Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Кишаном Маночей.

Визит К. Маночи связан с реализацией проекта БДИПЧ по содействию безопасности и социальной сплоченности посредством продвижения свободы религий и убеждений в регионе Центральной Азии.

Приветствуя гостя, Б.Бекназаров отметил важное значение данного проекта и проинформировал о сложившейся в нашей стране модели межэтнического и межконфессионального согласия. «Принципы толерантности и недискриминации исключительно важны для многонационального Казахстана», - подчеркнул Вице-спикер Сената.

Б. Бекназаров рассказал об успешной реализации инициативы Президента Нурсултана Назарбаева о созыве Съезда лидеров мировых и традиционных религий, объединяющего не только представителей различных вероисповеданий, но и политических деятелей мирового масштаба, руководителей авторитетных международных организаций, глав государств и правительств.

В свою очередь К. Маноча сказал, что принимая участие в форуме лидеров мировых религий, он смог лично убедиться в приверженности руководства Казахстана продвижению толерантности и взаимопонимания различных религий.

Представитель БДИПЧ ОБСЕ проявил большой интерес к проводимой в Казахстане политике по сохранению этнического, языкового и конфессионального разнообразия. В ходе беседы были обсуждены отдельные аспекты реализации принятого в 2011 году Закона «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», а также деятельности недавно созданного министерства по делам религий и гражданского общества.

«Мы придаем большое значение обеспечению свободы религии и вероисповедания, противодействию преступлениям на почве ненависти. Казахстан намерен и дальше расширять всестороннее взаимодействие в этой сфере с международными структурами, в том числе с институтами ОБСЕ, и делиться своим опытом», - подчеркнул Б. Бекназаров.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам противодействия религиозной нетерпимости, экстремизму и терроризму. Вице-спикер Сената высказал убеждение, что «основы любой веры не должны искажаться, а религия не должна быть инструментом политики и идеологии».

Завершая беседу, Б. Бекназаров подтвердил готовность казахстанских парламентариев к конструктивному сотрудничеству с БДИПЧ ОБСЕ в рамках реализации совместных проектов.

Во встрече приняли участие депутаты Сената Дулат Куставлетов и Михаил Бортник.

28 февраля 2017, 17:06
Источник, интернет-ресурс: *Парламента Республики Казахстан

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