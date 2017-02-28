Озвучен размер премиальных для казахстанских призеров Азиады

Прошедшие VIII зимние Азиатские игры принесли отечественным спортсменам хорошие призовые. За завоеванное на Азиаде золото победители получат 10 тысяч долларов, за серебро - 5 тысяч долларов, за бронзу – 3 тысячи долларов . Об этом сказал председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Ильсияр Канагатов на площадке Службы центральных коммуникаций, сообщает . Об этом сказал председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Ильсияр Канагатов на площадке Службы центральных коммуникаций, сообщает Zakon.kz





В 8-ых зимних Азиатских играх, которые прошли с 19 по 26 февраля 2017 года в Японии, команда Казахстана завоевала 32 награды в 11 видах спорта. Казахстанские спортсмены завоевали 9 золотых, 11 серебряных и 12 бронзовых медалей.





«Нашим спортсменам, также как и призерам Универсиады, предусмотрены выплаты, поощрительные премиальные от имени государства. Они составляют в долларовом эквиваленте: за 1 место – 10 тысяч долларов США, за второе место – 5 тысяч долларов США, за третье место – 3 тысячи долларов США. Это спортсмену и тренерам», - сказал представитель ведомства.





Напомним, на Играх было разыграно 64 комплекта медалей в 11 видах спорта (горнолыжный спорт, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл, сноуборд, конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание, керлинг, биатлон, хоккей с шайбой).





В командном зачете сборная команда Казахстана заняла четвертое место. На первом месте расположилась команда Японии (26 – 21 – 25). На втором месте команда Кореи (16 – 18 – 15), на третьем месте Китай (12-13-9).



