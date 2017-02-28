Volvo рассказала о безопасности нового XC60

Компания Volvo рассказала о системах безопасности, которые появятся у нового кроссовера XC60. В их числе – три инновационных умных помощника, входящих в пакет City Safety.





Во втором поколении Volvo XC60 систему автоматического торможения дополнит система автоматического подруливания, помогающая водителю избежать столкновения, объехав препятствие. Эта функция работает на скоростях от 50 до 100 км/ч. Вторая новая система предотвращает выезд на полосу встречного движения. Когда водитель непреднамеренно выходит из своей полосы, автоматика возвращает машину в нужный ряд, задействовав рулевое управление. Эта функция работает на скоростях в диапазоне 60-140 км/ч. Кроме того, обновилась система мониторинга «слепых» зон. Благодаря все тому же автоматическому подруливанию, ассистент помогает избежать опасного сближения, возвращая автомобиль в пределы своей полосы.





Также новый XC60 получил полный пакет технологий безопасности, уже доступных для старшей, «девяностой» серии. В их числе – опциональный частичный автопилот, контроль рядности движения, обнаружение крупных животных. С точки зрения дизайна и техники XC60 также близок к моделям с индексом 90, прежде всего – к кроссоверу XC90. Мировая премьера автомобиля состоится 7 марта на автосалоне в Женеве.



