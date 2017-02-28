Российское СМИ: Бородюк едет спасать Казахстан

Александр Бородюк возглавил сборную Казахстана по футболу, контракт рассчитан на три года.

Российское издание Gazeta.ru оповестило общественность о спасательной миссии Александра Бородюка в Казахстане.





«28 февраля стало известно, что Александр Бородюк возглавил сборную Казахстана по футболу. Контракт с наставником рассчитан на три года.





В сборной Казахстана Бородюк сменил Талгата Байсуфинова, под руководством которого команда провела семь матчей, одержав две победы, трижды сыграв вничью и потерпев два поражения.





«Тренерский совет и руководство федерации приняли во внимание опыт работы россиянина с национальными сборными, знакомство с реалиями казахстанского футбола. Перед ним стоят задачи завершения процесса смены поколений, омоложения сборной и раскрытие местных талантов.





При этом основным фактором данного назначения стало желание самого Александра Генриховича работать именно с нашей национальной сборной, в то время как он имел ряд предложений по работе в национальных сборных и в руководстве футбольных организаций других стран, — отмечается на официальном сайте Казахстанской федерации футбола.





Помощником Бородюка, с наибольшей вероятностью, станет Виктор Лосев, сообщает «Спорт-Экспресс». Последним местом работы олимпийского чемпиона Сеула-1988 является «Уфа», где он трудился в штабе Игоря Колыванова.





54-летний Бородюк оставался безработным в апреле 2016 года, когда он покинул алматинский «Кайрат» после четырех месяцев у руля клуба.





Также он самостоятельно возглавлял московское «Торпедо», которое в 2014 году под его руководством вернулось в Премьер-лигу.





Специалист впервые в своей карьере возглавил национальную команду, но опыт работы в тренерском штабе сборной имеет очень большой. Бородюк на протяжении десяти лет (с 2002 по 2012 год) был ассистентом главного тренера сборной России, помогая Георгию Ярцеву, Гусу Хиддинку и Дику Адвокату на европейских первенствах 2004, 2008 и 2012 годов.





Сами наставники команды № 1 с уважением относились к своему коллеге по цеху. Так «Гус Иванович», давая прощальное интервью, не обошел стороной заслуги Бородюка в успехах сборной — лето 2008 года и победа над голландцами еще долго будут греть души российских поклонников футбола.





«Огромное спасибо всем, с кем я работал. Всему персоналу сборной. Очень многому сам научился у своих помощников Саши Бородюка и Игоря Корнеева.





Бородюк объяснил мне все про русскую душу — и как она проецируется на футбол. Как игроки из России мыслили раньше и сейчас. Это была бесценная информация.





Благодаря Саше я очень ускорил свое вхождение в российский футбол, мне стало намного легче привнести в него свои идеи,





— отметил голландский тренер.





В 2006 году в товарищеских матчах с бразильцами (0:1) и испанцами (0:0) исполнял обязанности главного тренера национальной команды. Также работал старшим тренером молодежной сборной России.





В 2012 году непродолжительное время являлся спортивным директором московского «Динамо».





Сам Бородюк, славящийся своим рациональным подходом к футболистам, всегда отмечал важность хорошего микроклимата внутри команды. Отвечая на вопрос, как ему удалось вывести «Торпедо» в высший дивизион, специалист вывел свою формулу успеха:





«Любой триумф складывается из множества составляющих. Начинается все с того, как нас встретил и отвез на базу в Раменское шофер. Дальше настроение во многом зависит от работников базы — тех, кто стирает форму или готовит обед. Доктор и массажисты отвечают за физическую готовность футболистов, тренерский штаб подводит их к игре.





Есть руководство клуба, которое все это обеспечивает. Есть болельщики, дающие команде нужные импульсы. И, наконец, сами игроки. Когда вся эта мозаика складывается, тогда и достигается результат.





А в одиночку ничего не получится никогда — даже у гения.





Что ж, может и сейчас тренеру удастся сотворить красивую историю. Первый матч под руководством россиянина сборная Казахстана сыграет 22 марта — в Никосии ей в рамках товарищеского поединка будет противостоять национальная команда Кипра. Затем в Ереване казахстанцы встретятся с национальной командой Армении в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2018.





В отборочной группе чемпионата мира — 2018, набрав всего лишь два очка, сборная Казахстана занимает последнее место.





Ранее Бородюк назывался одним из претендентов на пост главного тренера сборной Белоруссии», — пишет СМИ.







