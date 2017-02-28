В МКС прокомментировали неудачное выступление Дениса Тена на Азиаде

Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Ильсияр Канагатов в рамках брифинга в СЦК прокомментировал неудачное выступление казахстанского фигуриста Дениса Тена на зимних Азиатских играх, сообщает сообщает Zakon.kz





«Много факторов, которые влияют на результаты спортсмена. Это и состояние здоровья, и психологический настрой спортсмена. Вы поймите, что спортсмены не всегда могут быть в отличной спортивной форме – бывают травмы и слабая психологическая подготовка. Думаю, что Денис Тен еще соберется с силами. Мы уверены, что он в следующих международных соревнованиях достойно представит Казахстан. Конечно же, мы ждали лучших результатов от него. Думаю, наши болельщики не обидятся на Дениса, ведь он много работает, серьезно готовится. Он и сам понимает, что недостаточно хорошо выступил, но у него еще все впереди», - прокомментировал спикер.





Напомним, Денис Тен остался без медали Азиады-2017. По итогам короткой и произвольной программ фигурист смог набрать только 198,88 балла, оставшись даже за чертой первой пятерки.



