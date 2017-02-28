Адвокаты просят вернуть дело о пожаре в Almaty Towers на допрасследование

По их словам, в этом деле виноват не только директор батутного центра.

В суде №2 Бостандыкского района Алматы состоялось предварительное слушание по делу о крупном пожаре в бизнес-центре Almaty Towers, в результате которого погибли шесть человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На скамье подсудимых директор ТОО «Батутный центр» Даурен Туяков. Он обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

Представитель потерпевших Ерлан Бекполов сообщил, что его клиенты не ознакомлены с делом. Так как процесс проходит на русском языке, потерпевшие сообщили, что не владеют языком и им необходим переводчик. После перерыва был предоставлен переводчик.

Адвокаты подсудимого Джохар Утебеков и Алимжан Оралбай, выступая с ходатайством, просят вернуть дело прокурору на дополнительное расследование. По их словам, в этом деле виноват не только директор батутного центра.

«На протяжении предварительного следствия мы неоднократно обращались в органы прокуратуры и МВД с требованием, чтобы нашли и изобличили всех виновных в данном происшествии. В итоге все процессуальные издержки, возмещение морального ущерба и ответственность полностью легли на Даурена Туякова. В прошлом году ДВД Алматы незаконно выделил уголовные дела в отношении сварщика, кооперативов собственников помещения бизнес-центра и его директора по технике безопасности, директора арендодателя, пожарных инспекторов, которые 7 лет не проводили пожарную проверку, руководителя тушения пожара, который не оказал на месте помощь студентам. В связи с этим мы будем просить суд возвратить дело прокурору на дополнительное расследование", - сказал адвокат Утебеков.

«В помещении во время пожара было 28 человек, 23 из них покинули помещение через основной выход либо через окно вышли на соседствующую крышу, 5 ребят побежали к запасному выходу, а тот оказался закрыт на ключ. С о стороны батутного центра дверь закрывалась только на щеколду. В нем ценных вещей не было. За дверью находился другой офис, за пару недель въехавший туда. Понятно, что он и распорядился закрыть дверь, и не только эвакуационный выход, но и весь эвакуационный путь до лестницы. Незаконно, конечно. На скамье подсудимых собственник помещения не оказался», - продолжил он.

Сам Туяков частично признал свою вину, с квалификацией статьи 104 УК РК он не согласен. Его адвокаты просили изменить меру пресечения подсудимого на подписку о невыезде или на домашний арест. В качестве довода привели то, что Туяков обвиняется в преступлении средней тяжести, не собирается скрываться от следствия и не представляет опасности обществу, а также пытается возместить ущерб потерпевшим.

«Отбывать наказание он будет в колонии-поселении, а сейчас он отбывает наказание в следственном изоляторе, он практически находится в тюремных условиях. Просим изменить ему меру пресечения на более мягкое", - сказал Утебеков.

Представитель потерпевших Ерлан Бекполов отметил, что в данном деле дана не полная объективная картина. По его словам, в зале суда нет представителей городского ДЧС, к которым у них есть вопросы.

«Мы услышали, что оказывается, были выделены уголовные дела фигурантов, мы это не знали. Мы не были ознакомлены с материалами дела. Данное дело расследовано не совсем объективно, в связи с этим мы просим вернуть дело (на дополнительное расследование)», - сказал Бекполов.

Решение по ходатайствам и изменении меры пресечения суд сообщит позднее.

Напомним, возгорание в бизнес-центре Almaty Towers произошло 6 ноября прошлого года в начале седьмого вечера. Из здания были эвакуированы 80 человек. Площадь возгорания составила 1800 кв.м. В результате пожара погиб один человек, на следующий день в завалах были найдено тела еще пятерых человек. Ими оказались студенты алматинских вузов. По подозрению в совершении преступления по статье 292 ч.3 УК РК был задержан директор батутного центра Даурен Туяков. Ранее представитель потерпевших Ерлан Бекполов заявлял о неработающей системе безопасности в здании. Он продемонстрировал видео пожара и указал, что звуковая сигнализация не сработала в тот день.