Житель Балхаша зверски избил знакомую за отказ выйти за него замуж
28 февраля 2017, 18:11
Женщина умерла в больнице.
Балхашским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 106 Уголовного Кодекса РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Карагандинского областного суда.
Подсудимый "А." познакомился со своей будущей жертвой, когда подрабатывал таксистом, подвез ее с работы до дома. Женщина понравилась "А.", и он стал за ней ухаживать.
В сентябре 2016 года подсудимому около 23.30 часов позвонила знакомая и попросила его приехать забрать из кафе «Рустем» после корпоратива. Подсудимый согласился и приехал в кафе.
По дороге "А." сделал "даме сердца" предложение и получил отказ. Произошла ссора, в ходе которой подсудимый жестоко избил женщину. Затем он оставил ее умирать на въезде в Больничный городок Балхаша. При этом, ранее судимый за убийство "А.", снял с жертвы всю одежду, чтобы позже тщательно отстирать от крови.
У пострадавшей были отбиты внутренние органы, переломаны ребра. Она умерла в больнице через несколько дней.
"Приговором суда А. признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. В соответствии с п. 4 ч. 5 ст. 46 УК РК, отбывание назначенного наказания определено в исправительной колонии особого режима, исчисляя срок наказания с 24 сентября 2016 года. Согласно ч.6 ст.46 УК РК, из назначенных 11 лет часть срока - 3 года осужденный проведет в тюрьме. Согласно п.1 ч.2 ст.14 УК РК, в действиях подсудимого признан опасный рецидив преступления. Мера пресечения в отношении него до вступления приговора в законную силу оставлена прежней - содержание под стражей. Приговор суда не вступил в законную силу", - сообщили в суде.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4846558-70c0e6bae017ec2a2bd62089bfed9e78
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...