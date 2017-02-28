Житель Балхаша зверски избил знакомую за отказ выйти за него замуж

Балхашским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 106 Уголовного Кодекса РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Карагандинского областного суда.





Подсудимый "А." познакомился со своей будущей жертвой, когда подрабатывал таксистом, подвез ее с работы до дома. Женщина понравилась "А.", и он стал за ней ухаживать.





В сентябре 2016 года подсудимому около 23.30 часов позвонила знакомая и попросила его приехать забрать из кафе «Рустем» после корпоратива. Подсудимый согласился и приехал в кафе.





По дороге "А." сделал "даме сердца" предложение и получил отказ. Произошла ссора, в ходе которой подсудимый жестоко избил женщину. Затем он оставил ее умирать на въезде в Больничный городок Балхаша. При этом, ранее судимый за убийство "А.", снял с жертвы всю одежду, чтобы позже тщательно отстирать от крови.





У пострадавшей были отбиты внутренние органы, переломаны ребра. Она умерла в больнице через несколько дней.



