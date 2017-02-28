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Путин назвал сумму грантов на помощь Кыргызстану в стабилизации бюджета

28 февраля 2017, 18:12

Сумма составила 225 миллионов долларов.


Сумма грантов России на помощь Кыргызстану в стабилизации бюджета составила 225 миллионов долларов, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-киргизских переговоров. Об этом пишет РИА Новости.

"Россия оказывает Кыргызстану содействие в целях стабилизации бюджета: общая сумма соответствующих грантов составила к сегодняшнему дню 225 миллионов долларов", — сказал глава российского государства.

Он отметил, что Россия также активно помогает Кыргызстану в процессе адаптации к требованиям Евразийского экономического союза. "Киргизской стороне предоставлена помощь на сумму 200 миллионов долларов, в том числе, для модернизации объектов таможенной инфраструктуры и обустройства пограничных пунктов", — добавил Путин.

Кроме того, президент напомнил про действующий двусторонний фонд развития России и Кыргызстана. "Этот в принципе, уникальный инструмент создан в 2014 году с капиталом 500 миллионов долларов. В настоящее время с финансовым участием фонда в Киргизии уже реализуются проекты на сумму свыше 200 миллионов долларов", — сказал Путин.

Фото © РИА Новости. Алексей Никольский


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