Болельщики ХК «Трактор» попали в снежный плен в Костанайской области

Болельщики ХК «Трактор» застряли на трассе в Костанайской области по дороге в Астану, куда отправились, чтобы поддержать любимую команду на матче с «Барысом». О случившемся они рассказали в социальных сетях, передает Alau.kz

В столицу Казахстана фанаты отправились на двух автобусах. Первому удалось преодолеть последствия непогоды, однако второй автобус застрял. На пути к Астане он простоял в снежном плену почти сутки.

«С 6-ти утра в день игры мы чистили лопатами дорогу, и потихоньку нам удалось разбить снежный перемет, немного проехав вперед. Через 30 километров автобус снова встал. Новый перемет был высотой по грудь и длиной метров 30. Только благодаря грейдеру, приехавшему через пару часов, нам удалось продвинуться километров на 10, но по пути все равно были остановки», — сообщает Челябинский хоккейный портал.

Все болельщики в результате добрались до места назначения. Матч «Трактора» с «Барысом» состоится сегодня, 28 февраля, в 18:00.

Источник Alau.kz сообщил, что болельщики попали в снежный плен на участке трассы именно в Костанайской области. Между тем, в ЧС региона сообщили, что обращений от болельщиков ХК не поступало.



