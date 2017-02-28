Брошенной на улице в Шымкенте новорожденной врачи дали имя и фамилию

Сейчас кроха находится в реанимации областного перинатального центра №2. Девочка по-прежнему подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Брошенной на улице новорожденной девочке медики перинатального центра дали имя. Малышку назвали Жулдыз, сообщает ТК «Отырар TV». Дали Звездочке и фамилию — Сактаган.

За минувшие сутки состояние новорожденной не изменилось, врачи перинатального центра оценивают его как крайне тяжелое. По словам медиков, девочка сильная — она изо всех сил борется за жизнь.

Сейчас кроха находится в реанимации областного перинатального центра №2. Девочка по-прежнему подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. При поступлении температура тела крохи была ниже 30-ти градусов. Дыхание было поверхностным, наблюдалось единичное сердцебиение. Врачами были оказаны меры первичной реанимации, интубация трахеи.

Врачам сложно давать какие-либо прогнозы.

Напомним, малышку на днях обнаружили в Шымкенте возле частной медклиники. Прямо на земле. Подоспевшие на помощь люди рассказали, что девочка почти не дышала.

Сейчас полиция разыскивает мать новорожденной, в правоохранительных органах есть видеозапись с камеры наружного наблюдения, где примерно в то время, когда родилась малютка, изображение выдает женщину, тяжело передвигающуюся в направлении, где впоследствии нашли малютку .

Фото: скриншот видео обнаружения ребенка, с сайта Otyrar.kz