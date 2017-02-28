На карнавале в Рио обрушилась платформа с танцорами самбы

Репетиция парада была приостановлена на какое-то время, раненых отвезли в больницы.

По меньшей мере 12 человек получили ранения во время ежегодного парада-карнавала в Рио-де-Жанейро, сообщает Русская служба ВВС.

Причиной происшествия стало обрушение верхней части танцевальной платформы, на которой репетировали танцоры самбы.

"Мы услышали треск сверху. Люди начали кричать, было непонятно, что происходит", - рассказал один из свидетелей.

Репетиция парада была приостановлена на какое-то время, раненых отвезли в больницы.

Директор школы самбы заявил, что платформу проверяли трижды, причем с гораздо большим весом, чем тот, который был на ней в момент ЧП.

Это уже второе происшествие на карнавале за два дня. В понедельник 20 человек получили ранения после того, как одна из карнавальных повозок, заезжая на Самбодром, потеряла управление и врезалась в ограду.