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На карнавале в Рио обрушилась платформа с танцорами самбы

28 февраля 2017, 18:45

Репетиция парада была приостановлена на какое-то время, раненых отвезли в больницы.


По меньшей мере 12 человек получили ранения во время ежегодного парада-карнавала в Рио-де-Жанейро, сообщает Русская служба ВВС.

Причиной происшествия стало обрушение верхней части танцевальной платформы, на которой репетировали танцоры самбы.

"Мы услышали треск сверху. Люди начали кричать, было непонятно, что происходит", - рассказал один из свидетелей.

Репетиция парада была приостановлена на какое-то время, раненых отвезли в больницы.

Директор школы самбы заявил, что платформу проверяли трижды, причем с гораздо большим весом, чем тот, который был на ней в момент ЧП.

Это уже второе происшествие на карнавале за два дня. В понедельник 20 человек получили ранения после того, как одна из карнавальных повозок, заезжая на Самбодром, потеряла управление и врезалась в ограду.


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