Революций в Кыргызстане больше не будет - Атамбаев

"Поэтому если будет третья революция, ну я не буду ее делать", — подчеркнул Атамбаев.

Кыргызстан отныне должен быть нормальным развивающимся государством, революциям в стране поставлена точка, заявил президент республики Алмазбек Атамбаев. Об этом пишет РИА Новости.

"Революциям в Кыргызстане поставлена точка", — сказал Атамбаев на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Если кто-то надеется сделать революцию в Кыргызстане, я хочу напомнить, что лидером обеих прошедших революций, сегодня могу сказать, был Атамбаев, и в 2005 году колонна, которая взяла Белый дом, пришлась на долю Атамбаева, и в 2010 году, если вы сейчас вспомните, где собирались возмущенные граждане Кыргызстана, — возле офиса Атамбаева", — добавил он.

По его словам, "Кыргызстан отныне должен быть нормальной развивающейся страной, и последние показатели показывают, что мы правильно идем".

"Поэтому если будет третья революция, ну я не буду ее делать", — подчеркнул Атамбаев.

Фото © РИА Новости. Алексей Никольский