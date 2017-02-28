Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Революций в Кыргызстане больше не будет - Атамбаев

28 февраля 2017, 18:48

"Поэтому если будет третья революция, ну я не буду ее делать", — подчеркнул Атамбаев.


Кыргызстан отныне должен быть нормальным развивающимся государством, революциям в стране поставлена точка, заявил президент республики Алмазбек Атамбаев. Об этом пишет РИА Новости.

"Революциям в Кыргызстане поставлена точка", — сказал Атамбаев на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Если кто-то надеется сделать революцию в Кыргызстане, я хочу напомнить, что лидером обеих прошедших революций, сегодня могу сказать, был Атамбаев, и в 2005 году колонна, которая взяла Белый дом, пришлась на долю Атамбаева, и в 2010 году, если вы сейчас вспомните, где собирались возмущенные граждане Кыргызстана, — возле офиса Атамбаева", — добавил он.

По его словам, "Кыргызстан отныне должен быть нормальной развивающейся страной, и последние показатели показывают, что мы правильно идем".

"Поэтому если будет третья революция, ну я не буду ее делать", — подчеркнул Атамбаев.

Фото © РИА Новости. Алексей Никольский


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...