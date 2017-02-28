Телеканал КТК покажет новый документальный фильм "Чокан Валиханов. Кто он?"

Казалось бы, новых открытий здесь уже, наверное, быть не может. Школьные учебники, архивные материалы, фотографии, книги о выдающемся казахском учёном, историке, этнографе, фольклористе, путешественнике и просветителе полны сведений о нем и его жизни и деятельности. Но авторы фильма затронули, другую, малоизученную и малоизвестную сторону его жизни. Мало кто знает, что офицер Генерального штаба Российской императорской армии Чокан Валиханов был разведчиком. Но кому он служил, какова была истинная цель его свершений и поступков? Что скрывают засекреченные до сих пор архивные документы? Об этом нам расскажут авторы фильма.

Картина красочно передает не только всю трагедию, жизни и смерти Чокана Валиханова, но и предлагают взглянуть по новому, на общеизвестные факты его жизни.