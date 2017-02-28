Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Трамп увеличит военный бюджет на 30 млрд долларов

28 февраля 2017, 19:01

Ранее планировалось увеличение на 54 миллиарда долларов.


Президент США Дональд Трамп заявил, что оборонный бюджет США может быть дополнительно увеличен на 30 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что администрация США до 16 марта представит на рассмотрение Конгресса предварительный проект федерального бюджета на 2018-й финансовый год. Сообщалось, что в нем на 54 миллиарда долларов планируется увеличить военный бюджет.

Однако влиятельный сенатор, председатель комитета Сената по вооруженным силам Джон Маккейн уже посчитал предложенное повышение расходов на оборону недостаточным.

"Мы собираемся тратить на нашу армию много денег. На самом деле мы можем повысить расходы еще на 30 миллиардов", — ответил Трамп на критику сенатора в интервью телеканалу Fox News.

Фото © AP Photo/ Evan Vucci


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...