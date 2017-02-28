Трамп увеличит военный бюджет на 30 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп заявил, что оборонный бюджет США может быть дополнительно увеличен на 30 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что администрация США до 16 марта представит на рассмотрение Конгресса предварительный проект федерального бюджета на 2018-й финансовый год. Сообщалось, что в нем на 54 миллиарда долларов планируется увеличить военный бюджет.

Однако влиятельный сенатор, председатель комитета Сената по вооруженным силам Джон Маккейн уже посчитал предложенное повышение расходов на оборону недостаточным.

"Мы собираемся тратить на нашу армию много денег. На самом деле мы можем повысить расходы еще на 30 миллиардов", — ответил Трамп на критику сенатора в интервью телеканалу Fox News.

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