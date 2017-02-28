Стали известны подробности убийства в зале суда в Костанайской области

Стали известны подробности убийства жительницы Костанайской области ее супругом, которое произошло в зале суда, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Инцидент произошел 28 февраля 2017 года. Около 10 часов утра, до начала судебного процесса, гражданин Бекибаев Н.Ж., после словесных перепалок, неожиданно вытащив нож из голени сапога, нанес несколько ударов им в область живота гражданке Таубаевой Ж.А.

В момент начала нападения судьи и сотрудников суда в зале не было. Гражданин Бекибаев Н.Ж. оказал активное сопротивление приставу суда, который пытался остановить его действия. В дальнейшем он был нейтрализован прибежавшими на шум председателем суда и сотрудниками ГУ «Управление специализированной службы охраны».

Была вызвана скорая помощь, которая доставила Таубаеву Ж.А. в больницу, где женщина впоследствии скончалась. Также на место происшествия были вызвана следственная оперативная группа Амангельдинского РОВД, которой был передан Бекибаев Н.Ж.

Инцидент произошел в зале судебного заседания в Амангельдинском районном суде (450 км от г. Костаная) до начала бракоразводного процесса по иску Таубаевой Ж.А. к Бекибаеву Н.Ж. Председательствующий - судья Малелова Н.Т.

Бакибаев Н.Ж. закончил Аркалыкский государственный институт по специальности «Физическая культура и спорт», является преподавателем физической культуры Амангельдинской средней школы, активно занимается дзюдо.

По факту проноса в здание суда ножа началась служебная проверка в отношении сотрудников ГУ «Управление специализированной службы охраны», дежуривших в здании Амангельдинского районного суда.

Данный факт зарегистрирован в Амангельдинском РОВД.