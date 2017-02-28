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Британский министр призвал быть готовым к сценарию провала переговоров по Brexit

28 февраля 2017, 20:15

Какие действия будут предприняты в этом случае, Дэвид Дэвис не сказал


Британский министр по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис призвал правительство готовиться к варианту, при котором соглашения по условиям выхода страны из состава ЕС достичь не удастся.

Об этом заявил представитель британского премьер-министра Терезы Мэй по итогам заседания кабинета министров, передает ТАСС.

"Он подчеркнул, что необходимо быть готовым не только к достижению договоренности, но также и к маловероятному сценарию, при котором прийти к взаимовыгодному соглашению не получится", - сказал представитель премьера, которого цитирует агентство Reuters. Он не пояснил при этом, какие действия правительство предпримет при таком сценарии.

Мэй ранее пообещала применить статью 50 Лиссабонского договора о ЕС, запускающего процедуру выхода из союза, до конца марта. В настоящий момент законопроект, наделяющей премьер-министра подобным правом, находится на рассмотрении верхней палаты британского парламента - Палаты лордов.

Ранее во время рассмотрения проекта закона в нижней палате, Палате общин, Мэй пообещала депутатам, что по завершении переговоров между Лондоном и Брюсселем, она вынесет на суд парламента текст итоговой сделки. При этом она предупредила, что парламентарии не смогут внести в нее какие-либо изменения, а получат право лишь принять соглашение либо отвергнуть его. В качестве предположительной даты, когда премьер может применить статью 50, британские СМИ называют 15 марта, а сами переговоры должны занять два года.


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