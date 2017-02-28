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В Алматы начнут выкупать участки вдоль улиц Фурманова и Жансугурова

28 февраля 2017, 20:18

Участки будут выкупать для строительства развязки и эстакады через железнодорожные пути в Жетысуском районе Алматы - от улицы Фурманова до улицы Жансугурова.


В Алматы начнут изымать земельные участки вдоль улиц Фурманова и Жансугурова для строительства развязки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальные СМИ.

Стал известен полный список участков, которые будут выкупать для строительства развязки и эстакады через железнодорожные пути в Жетысуском районе Алматы - от улицы Фурманова до улицы Жансугурова. Соответствующее постановление акима города опубликовала газета "Вечерний Алматы".

В сообщении указывается, что в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд будут принудительно отчуждены земельные участки, расположенные вдоль улиц Фурманова и Жансугурова. Датой принудительного отчуждения определено 31 декабря 2017 года.

"По всем интересующим вопросам собственники домов могут обращаться по адресу: улица Толе би, 155, кабинет 514. Управление земельных отношений города должно уведомить собственника и обеспечить ему выплату компенсации. Контролировать данный процесс будет заместитель акима Алматы Султанбек Макежанов", - сообщается в постановлении акима.

Как указано в постановлении, всего для строительства развязки в данном районе будет выкуплено 26 земельных участков.

С полным списком участков, которые подлежат изъятию для госнужд, можно ознакомиться здесь.


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