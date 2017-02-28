Найдена замедляющая старение молекула

Речь идет о "старении" клеток, а не человека. Однако открытие поможет более эффективно бороться с различными болезнями, например, с диабетом, катарактой и артритом

Ученые из миланского Института молекулярной онкологии при Итальянском фонде исследований раковых заболеваний (IFOM) открыли молекулу, способную замедлять процесс старения в человеческом организме. Результаты их научного труда изложены в последнем номере журнала Nature Communications, передает ТАСС.

Как указывается в публикации, данная молекула блокирует "старение" клеток, вызванное, как известно, разрушением теломеров - концевых участков хромосом, отвечающих за защитные функции организма. Группа исследователей во главе с Фабрицио д'Адда ди Фаганьей поясняют, что обнаруженная ими молекула тормозит "сигналы к старению", которые получают теломеры. В результате процесс самообновления и репродукции клеток не нарушается.

Научные опыты были осуществлены на клетках мышей и людей, подтвердив гипотезу ученых о молекулах-защитниках. Как уточнил д'Адда ди Фаганья, данное открытие не спасет человека от неминуемого старения, однако поможет более эффективно бороться с различными недугами, вызываемыми патологиями теломеров. "А это - циррозы печени, легочные фиброзы, диабет, катаракта, остеопорозы, артриты, а также такое редкое заболевание, как прогерия или преждевременное старение", - указал исследователь.