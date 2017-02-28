В Актау подозреваемые в ограблении вернулись на место преступления

Студию декора и флористики, расположенную в доме №4 9 микрорайона, обокрали в ночь с 25 на 26 февраля.

Трое мужчин вернулись в студию 27 февраля, спустя сутки после ограбления. О произошедшем рассказал персонал студии декора и флористики, пишет региональное издание «Лада».

В понедельник, 27 февраля, в студию, как рассказали сотрудники, вошли трое мужчин. В этот день там работали два продавца.

Незнакомцы подошли к одной из девушек и представились сотрудниками правоохранительных органов.

- Мужчины сказали, что пришли поговорить насчет кражи, которая была у нас в минувшее воскресенье. Я поняла, что это и есть те, кто совершил ее: когда я просматривали камеры видеонаблюдения, запомнила их лица, - рассказала Надежда, одна из продавщиц.

Ее напарница, Валерия, тоже узнала преступников. Девушка вышла из зала и позвонила мужу, чтобы он вызвал наряд полиции.

Один из мужчин сообщил Надежде, что это они обокрали студию. Затем посетители быстро вышли на крыльцо.

Девушки кинулись закрывать входную дверь, а мужчины стали стучать с требованием открыть.

- Мы испугались, расплакались. Вызвали полицию, потому что не знали, что у них на уме. Может быть они с ножами, может быть они наркоманы, - рассказала Надежда.

Трое мужчин успели скрыться до приезда полиции. Надежда с Валерией написали объяснительные в дополнение к материалам дела.

Студию декора и флористики, расположенную в доме №4 9 микрорайона, обокрали в ночь с 25 на 26 февраля. Действия воров записали три камеры видеонаблюдения.