Республиканский дистанционный конкурс идей и проектов «ЭКСПО - 2017» прошел в городе Кокшетау

В последние дни зимы в городе Кокшетау завершился республиканский дистанционный конкурс инновационных идей и проектов «ЭКСПО 2017», сообщает Региональная служба коммуникаций управления внутренней политики Акмолинской области.

На конкурс, который длился месяц, поступило 104 работы учителей Акмолинской, Алматинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Павлодарской областей и г. Астаны.

Организатором мероприятия выступил Филиал АО «НЦПК «Өрлеу» «Институт повышения квалификации по Акмолинской области.

Работы были представлены по нескольким направлениям: выставка творческих работ «Зеленая планета»; фотоконкурс «Экообъектив»; разработки внеклассных мероприятий, классных часов. Жюри конкурса впечатлил диапазон, глубина и практическая значимость исследований, проведенных учащимися и педагогами республики: от создания микроприборов до шедевров ландшафтного дизайна.





По словам директора института Еркина Исимбаева, конкурс стал своеобразным стимулом для генерации идей «Зеленой экономики», переход к которой станет в ближайшее время вектором глобальной экономики. И, как сказал наш Президент, «Дело за малым - «озеленение» сознания». Мы обязаны воспитывать рачительное отношение к нашим природным запасам, которое должно стать принципом жизни каждого казахстанца.

Особый интерес у жюри вызвали проекты, связанные с использованием вторсырья. Проблема переработки отходов – наиважнейшая на сегодня. Именно ей посвящен научный проект, занявший первое место в номинации «Ландшафтный дизайн». «Экодизайн как технология превращения отходов в доходы» Николая Овсянникова, учителя школы-гимназии №18 г. Костаная, в котором он с другими авторами проекта предлагает использовать пластиковые бутылки и другие емкости из пластмассы в экодизайне при формировании ландшафтных объектов, что приведет к минимизации экономических затрат.

Распространение пластика по всему миру вызывает огромное беспокойство в силу того, что его утилизация в некоторых странах, в том числе и в Казахстане, ограничивается элементарным сжиганием, ведь почти все пластмассы горючи, но это приводит к наибольшим объемам выброса в атмосферу ядовитых газов.

Европейский опыт свидетельствует, что рынок вторичного сырья является прибыльным и перспективным, несмотря на то, что переработка сырья дешевле добычи. Повторное использование более рациональное, чем сжигание материалов, поскольку не приходится тратить энергию на создание таких же материалов.





Предложение авторов проекта является альтернативой термической переработке пластика-использовать пластиковые отходы в первоначальном виде- бутылок, крышек и др. и создавать из этих материалов элементы ландшафтного дизайна: бордюры, диваны.

Переработке отходов был посвящен и проект Гульжан Бейсембаевой, руководителя студии декоративно-прикладного искусства «Алтын оймақ» Дома детского творчества г. Акколь Акмолинской области. Она поделилась технологией превращения картона и яичных лотков в китайскую вазу «Символ любви и гармонии», которая может послужить отличным, креативным декором интерьера.

Учащиеся Сергали Мешитбаева, учителя технологии школы-лицея №59 г. Астаны, представили на конкурс макеты всех видов транспорта, выполненные из бросового материала.

Кроме того, педагогами были представлены работы: мозаика из пластиковых крышек в оформлении бассейна, макет земного шара из пластиковых бутылок, диван из пластиковых бутылок и др.







