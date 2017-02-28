Поза 50-летней советницы Трампа в Белом доме взорвала соцсети

Келлиэнн Конуэй забралась с ногами на диван в Овальном кабинете Белого дома, не сняв туфли.

Одни считают, что Келлиэнн Конуэй необходимо объяснить правила этикета, другие считают, что это нормально и вспоминают экс-президента США Барака Обаму, который любил закидывать ноги на стол.

Среди cоветников президента США также есть женщины. Они отвечают за консультации в сферах связей с общественностью, национальной безопасности и экономических инициатив.

В команду Трампа попала старший консультант его избирательной кампании, юрист Келлиэнн Конуэй. Она отвечала за работу Трампа с женщинами-избирателями, а после увольнения Пола Манафорта политик назначил ее руководителем предвыборного штаба. И хотя Конуэй возглавляла штаб чуть больше двух месяцев, она считается первой женщиной, которая успешно провела предвыборную президентскую кампанию.

Сегодня КеллиЭнн Конуэй, месяц назад отметившая юбилей, стала одной из главных героинь встречи в Белом доме Дональда Трампа и руководителей ВУЗов, созданных для обучения афроамериканцев.

Как пишет портал Mashable, пользователи соцсетей обратили внимание на снимок с мероприятия, на котором светловолосая Конуэй в платье сидит на диване, поджав под себя ноги, как девочка-подросток. При этом вокруг нее стоят солидные мужчины в костюмах.

Пользователи Twitter начали бурно обсуждать фотографию, размышляя, насколько уместна столь раскованная поза в рамках официального мероприятия. При этом многие сочли позу женщины весьма забавной и удобной для выбора хорошего ракурса — Келлиэнн выступила в качестве фотографа.

Предлагаем подборку самых ярких снимков юриста и матери четырех детей Келлиэнн Конуэй.

Фото: AP Photo/TASS