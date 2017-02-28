В Нидерландах арестовали 99-летнюю бабушку, которая мечтала о наручниках

Полиция Нидерландов в шутку арестовала 99-летнюю бабушку, потому что это было в списке её неисполненных желаний. Надели наручники, посадили на две минуты в камеру и отпустили. Мечты должны сбываться.

99-летней жительнице Нидерландов по имени Энни всегда было любопытно, каково это — находиться в тюремной камере. Поэтому старушка решила исполнить своё заветное желание и попросила о помощи свою племянницу, которая и объяснила полиции всю важность "миссии". Полицейский с радостью согласился исполнить мечту Энни и посадил её за решетку. Старушка была настолько довольна, что стражи правопорядка поделились фотографиями её весёлой улыбки в "Фейсбуке".









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