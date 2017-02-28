Петербургские казаки создадут "шурыгинские отряды" для работы с молодёжью

Казаки Санкт-Петербурга весной создадут специальные отряды, чтобы рассказывать подросткам о вреде алкогольных вечеринок. Историю Дианы Шурыгиной будут использовать как отрицательный пример, пояснил атаман городского казачьего общества Андрей Поляков.

По словам Полякова, отряды создадут практически во всех районах Петербурга и Ленинградской области, где есть казачьи организации.

— На простые лекции молодых людей не заманить, это надо совмещать с интересными мероприятиями, надо идти в те места, где молодёжь собирается, где потенциальные жертвы таких случаев могут находиться, — например, в клубы и, конечно же, в школы и другие учебные заведения, — пояснил атаман.

Казаки уверены, что в зоне риска и участники клубов йоги.

— У нас в планах поработать с молодёжью, которая увлекается йогой и чужеродными культурами, потому что там анаша, портвейн, вот это вот бездельничанье и прожигание молодости, — добавил Поляков.

Новые отряды намерены связать с именем Дианы Шурыгиной, чтобы ярче запомниться подросткам, но рассматривают и другие варианты.

История 17-летней девушки из Ульяновска стала резонансной после обсуждения в одном из эфиров программы "Пусть говорят". В апреле прошлого года Диана поехала отмечать чей-то день рождения в загородный коттедж. Там она выпила водки "на донышке", после чего, как утверждает девушка, её изнасиловал 21-летний Сергей Семёнов. Суд встал на сторону потерпевшей и приговорил парня к восьми годам в колонии строгого режима, после обжалования срок сократили до трёх лет. Во время телеэфира вскрылись спорные подробности того вечера: свидетели утверждали, что Диана сама проявляла интерес к Сергею, а в течение ночи и утром не показывала признаков беспокойства.

Коллаж: © L!FE © Кадр видео "Пусть говорят - В разгар вечеринки" Фото © kazaki-irbis.ru

Источник - Лайф