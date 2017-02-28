Казахстанские пауэрлифтеры-паралимпийцы завоевали медали на Кубке мира в Дубае

Турнир проходит в Дубае в двух возрастах и завершится 3 марта.

Две золотые и одну серебряную награды завоевали отечественные пауэрлифтеры-паралимпийцы на Кубке мира, передает Хабар 24.

Медали высшей пробы у юниоров Захара Буйлова и Акжола Жарылгапова в весовых категориях до 49 и 59 кг соответственно. «Серебро» выиграла Кабира Аскарова в весе до 50 кг среди взрослых.

Турнир проходит в Дубае в двух возрастах и завершится 3 марта. Участие в нем принимают 190 атлетов с ограниченными физическими возможностями из 33 стран.