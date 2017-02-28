Казахстанские пауэрлифтеры-паралимпийцы завоевали медали на Кубке мира в Дубае
28 февраля 2017, 21:53
Турнир проходит в Дубае в двух возрастах и завершится 3 марта.
Две золотые и одну серебряную награды завоевали отечественные пауэрлифтеры-паралимпийцы на Кубке мира, передает Хабар 24.
Медали высшей пробы у юниоров Захара Буйлова и Акжола Жарылгапова в весовых категориях до 49 и 59 кг соответственно. «Серебро» выиграла Кабира Аскарова в весе до 50 кг среди взрослых.
Турнир проходит в Дубае в двух возрастах и завершится 3 марта. Участие в нем принимают 190 атлетов с ограниченными физическими возможностями из 33 стран.
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