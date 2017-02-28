Число кандидатов на Нобелевскую премию мира назовут к концу недели

Согласно правилам Нобелевского фонда, имена претендентов на премию мира будут оставаться секретом в течение последующих 50 лет.

Норвежский нобелевский комитет планирует назвать число кандидатов на Нобелевскую премию мира в 2017 году к концу текущей недели, об этом РИА Новости сообщили в Норвежском нобелевском институте.

"Планируется, что число кандидатов на Нобелевскую премию мира будет опубликовано к концу этой недели ", — сказала РИА Новости представитель института.

Согласно правилам Нобелевского фонда, имена претендентов на премию мира будут оставаться секретом в течение последующих 50 лет.

После презентации числа кандидатов Нобелевский комитет продолжит работу над общим списком. В результате, в коротком списке к осени могут оказаться от пяти до 20 имен деятелей и организаций, претендующих на премию мира. Но кому именно она достанется, станет известно в октябре, когда Нобелевский комитет официально назовет в Осло имена обладателей или обладателя премии.

В 2016 году в список претендентов на Нобелевскую премию мира включили 376 общественных деятелей и международных организаций, 148 из которых стали именно организациями.

В 2016 году Нобелевскую премию мира вручили президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу за усилия по окончанию продолжавшейся в стране более 50 лет гражданской войны, унесшей жизни более 220 тысяч колумбийцев.

Согласно воле шведского изобретателя Альфреда Нобеля, премия за заслуги по укреплению мира стала единственной из пяти завещанных им более ста лет назад наград, которая присуждается и вручается не в Стокгольме, а в Осло. Церемонии же награждения лауреатов всегда проходят в один и тот же день – 10 декабря в день кончины основателя наград.

Напомним, директор научно-исследовательского института Офиса мира Базеля (Швейцария) Алин Варе выдвинул на Нобелевскую премию мира Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и почетного посла проекта «АТОМ», художника Карипбека Куюкова

© AFP 2017/ Tobias Schwarz