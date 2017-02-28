Путин назвал условие закрытия российской базы в Кыргызстане

Россия готова свернуть военную базу в Кыргызстане либо рассмотреть возможности ее усиления, если Бишкек об этом попросит, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с киргизским коллегой Алмазбеком Атамбаевым. Об этом пишет РИА Новости.

"Если когда-то Кыргызстан скажет, что мы укрепили настолько свои Вооруженные силы, что такая база не нужна, мы в этот же день уйдем", — подчеркнул Путин.

Он объяснил, что у России нет никакой необходимости размещать в Кыргызстане воинский контингент. Российская база нужна для обеспечения безопасности самого Кыргызстана, но постепенно страна будет развивать и укреплять собственные Вооруженные силы.

"Вопрос о расширении воинского контингента мы не обсуждали. Если Кыргызстан сочтет необходимым это сделать, тогда и обсудим, но имейте в виду, что для нас это тоже дополнительные расходы", — добавил российский лидер.

Путин напомнил о том, что российская база в Канте возникла по просьбе киргизского руководства в 1999-2000-х годах.

"Тогда, когда Киргизия столкнулась с атакой международных террористов, которые перешли границу из Афганистана, и тогда меня лично действующее руководство Киргизии попросило срочно разместить военный контингент, прежде всего авиацию, для того, чтобы была возможность эффективно бороться с террористической угрозой", — подчеркнул Путин.

На территории Кыргызстана находится объединенная российская военная база. В ее составе четыре объекта: аэродром Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в Канте, испытательная военно-морская база на Иссык-Куле, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу.

Статус военной базы определяет соглашение 2012 года, которое вступило в силу в конце января 2017 года. Аренда земельных участков и акватории водных объектов обойдется России в 4,5 миллиона долларов в год. Соглашение о российском военном присутствии в Кыргызстане будет действовать в течение последующих 15 лет, а затем автоматически продлеваться каждые пять лет, если стороны не уведомят друг друга о намерении прекратить соглашение на взаимной основе или в одностороннем порядке.

Фото © РИА Новости. Михаил Воскресенский