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В Сербии на оборонном заводе взорвались боеприпасы

1 марта 2017, 00:06

Произошел взрыв боеприпасов после того, как пожар захватил один из цехов завода.


Взрыв и пожар на оборонном Ремонтно-техническом заводе города Крагуевац привели к различным травмам как минимум 20 человек, передает Радио и телевидение Сербии (РТС). Об этом пишет РИА Новости.

По данным РТС, первый взрыв произошел около 12.30, через некоторое время последовал второй.

"Произошел взрыв боеприпасов после того, как пожар захватил один из цехов завода. Возгорание началось в объекте А 28, где находится линия по обезвреживанию боеприпасов", — сообщил телеканал.

Уточняется, что пострадавших доставили в Клинический центр Крагуеваца.

На месте происшествия работают пожарные, военные и сотрудники предприятия. В Крагуевац срочно выехали министр обороны Сербии Зоран Джорджевич и его помощник по материальным ресурсам Ненад Милорадович.

Фото © AFP 2017


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