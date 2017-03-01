В ЮКО 10 здоровых первоклассников включили в список детей с отклонениями

"Ребенок у меня теперь каждый день спрашивает: мама, я, что, ненормальный? Я инвалид?" - рассказала одна из мам.

В одной из школ Южного Казахстана разгорается скандал. В селе Амансай родители обнаружили, что их здоровых детей почему-то включили в список учащихся с отклонениями и отправили в отдельный класс. Расстройство развития приписали 10 первоклассникам, сообщает КТК.

Родители первоклашек сельской школы огорошены неприятным диагнозом своих детей. У малышей в сентябре выявили задержку психологического развития и без ведома родителей отправили их в инклюзивный класс. В нем должны учиться те, у кого умственные или физические отклонения. Что не так с их детьми, родители не знают.

Жазира Елшибекова, жительница с. Амансай ЮКО:

- Директор, классный руководитель и психолог вместо нас расписались, что мы согласны в такой класс. Ребенок у меня теперь каждый день спрашивает: мама, я, что, ненормальный? Я инвалид? Мы спросили у директора, зачем так сделали, а нам ответили, чтобы дополнительный штат был в школе.

Инклюзивные классы открывают в школах, в которых есть ребята с отклонениями в развитии. В школе села Амансай 10 таких учеников выбирали из числа здоровых на собеседовании. В ряды отстающих, возмущаются родители, записывали тех, кто стеснялся отвечать на вопросы психологов. Правда, мамы и папы обо всем узнали только тогда, когда дети стали отказываться ходить на уроки. Ребята из других классов стали их дразнить.

Нуржан Мамадалиев, житель с. Амансай ЮКО:

- С сентября наши дети учились вот среди этих станков. Обезопасили электропровода вот недавно. А раньше здесь торчали провода с разных сторон.

Еще в сентябре учителя обещали родителям особые условия для их детей. Мол, предметы будут лучше изучать. На деле же сократились уроки английского, а некоторые предметы вообще исчезли из программы. Но после родительского скандала все изменилось. В департаменте вдруг удивились, как здоровые дети попали в инклюзивный класс. Чиновникам же пришлось отдуваться за учителей, которые хранят молчание.

Ержан Бурханов, и.о. руководитель департамента образования ЮКО:

- На самом деле руководство ввело в заблуждение. Некоторые родители думали, что их дети учатся с глубоким уклоном, а в школе их детей называли инвалидами среди других учеников. Они не отстают в развитии. Нормальные дети в своем классе.

После скандала коррекционный класс в этой школе закрыли. Как только поднялся шум, от должности был освобожден директор, а два завуча получили дисциплинарные взыскания. Кроме того, чиновники от образования обещают исправить все документы, в которых первоклассники фигурировали с недостатками в развитии. И на дальнейшую жизнь детей этот инцидент никак не повлияет.