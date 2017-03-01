В Алматы сняли на видео кражу невесты

На видео мужчина силой пытается посадить девушку в автомобиль. Девушка сопротивляется и кричит: "Апа".

Предполагаемая кража невесты в Алматы попала на видео, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовали 28 февраля на странице qazpress в Instagram. Судя по номерам автомобилей в кадре, события разворачивались в Алматы либо Алматинской области.

На видео мужчина силой пытается посадить девушку в автомобиль. Девушка сопротивляется и кричит: "Апа".

Рядом находятся другие мужчины и женщины, предположительно родственники девушки и ее жениха, в том числе некая бабушка.

Комментаторы пишут о том, что шокированы увиденным.

Напомним, 24 февраля произошел аналогичный случай.