В Алматы сняли на видео кражу невесты
На видео мужчина силой пытается посадить девушку в автомобиль. Девушка сопротивляется и кричит: "Апа".
Предполагаемая кража невесты в Алматы попала на видео, сообщает Zakon.kz.
Видео опубликовали 28 февраля на странице qazpress в Instagram. Судя по номерам автомобилей в кадре, события разворачивались в Алматы либо Алматинской области.
На видео мужчина силой пытается посадить девушку в автомобиль. Девушка сопротивляется и кричит: "Апа".
Рядом находятся другие мужчины и женщины, предположительно родственники девушки и ее жениха, в том числе некая бабушка.
Комментаторы пишут о том, что шокированы увиденным.
Напомним, 24 февраля произошел аналогичный случай.
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