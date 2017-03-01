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В Алматы сняли на видео кражу невесты

1 марта 2017, 01:01

На видео мужчина силой пытается посадить девушку в автомобиль. Девушка сопротивляется и кричит: "Апа".


Предполагаемая кража невесты в Алматы попала на видео, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовали 28 февраля на странице qazpress в Instagram. Судя по номерам автомобилей в кадре, события разворачивались в Алматы либо Алматинской области.

На видео мужчина силой пытается посадить девушку в автомобиль. Девушка сопротивляется и кричит: "Апа".

Рядом находятся другие мужчины и женщины, предположительно родственники девушки и ее жениха, в том числе некая бабушка.

Комментаторы пишут о том, что шокированы увиденным.

Напомним, 24 февраля произошел аналогичный случай.

Без комментариев...😱 #Алматы #похищениеневесты #кыздыалыпкашу 28.02.2017

Публикация от Астана-Алматы-Шымкент (@qazpress) Фев 28 2017 в 12:16 PST


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