Как отразится на бизнесе новый Налоговый кодекс?

В НПП состоялось совместное заседание Комитетов развития МСБ и торговли Президиума, с участием Комитетов агропромышленного комплекса и пищевой промышленности, в которые входят свыше сорока республиканских отраслевых ассоциаций, сообщается на веб-сайте Национальной палаты предпринимателей РК.

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции с подключением всех регионов страны. Были рассмотрены вопросы налогообложения субъектов МСБ и аграрного сектора и новые подходы к регулированию цен на социально значимые продовольственные товары.

Открыл встречу зампредседателя правления «Атамекен» Нуржан Альтаев. Он прокомментировал Послание Президента РК, отметив, что предпринимательское сообщество позитивно восприняло новую экономическую политику. «Ключевой момент послания - развитие отраслей, создающих мультипликативный эффект, особенно в части занятости, повышения конкурентоспособности нашего бизнеса. По сути, говорится о том, что любая помощь со стороны государства будет только в обмен на то, что бизнес будет повышать свою конкурентоспособность. Мы считаем, что это правильно», - сказал он.

Директор Департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики РК Азамат Амрин озвучил предложения ведомства по реформированию специального налогового режима. «Мы провели анализ. 58,3% всех предпринимателей, которые работают на основе патента, не выплачивают социальный налог, поскольку идет превышение суммы социальных отчислений на сумму социального налога. В связи с этим мы предлагаем отменить социальный налог в патенте, сделать ставку 1%», - заявил он.

Чиновник отметил, что предлагается также установить единые предельные размеры доходов и численности работников для ЮЛ и ИП (на базе ИП): доход - не более 100 млн. тенге, количество работников - 30.

Кроме того, предлагается отменить данный режим с 2020 года в связи с введением всеобщего декларирования доходов и расходов.

Вместо упрощенной декларации предлагается установить режим по упрощенному порядку учета доходов и расходов.

В министерстве считают, что нужно сохранить СНР на основе ЕЗН до 2020 года в связи с введением всеобщего декларирования доходов и расходов. При этом отменить социальный налог за себя, членов и за работников для КФХ, применяющих СНР на основе ЕЗН; разрешить осуществлять прочие виды деятельности с ведением раздельного налогового учета.

Касательно специального режима для производителей сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства) и сельскохозяйственных кооперативов, по словам Амрина, предлагается льготу по НДС исключить, так как это противоречит требованиям ВТО. В тоже время сохранить льготирование по КПН, социальному налогу, налогу на транспорт и имущество в рамках СНР для СХТП до 80 %. Кроме того, исключить ограничения по применению СНР (аффилированность с другими юридическими лицами, применяющими СНР, имеющие структурные подразделения и дочерние организации, нерезиденты).

Свое мнение по предлагаемым изменениям высказал заместитель председателя правления НПП Рустам Журсунов. «Вы предлагаете порог по режиму на основе упрощенной декларации - 4200 МЗП, что соответствует 102 млн. тенге. По нашему мнению, порог достаточно небольшой, потому что в среднем если говорить о 100 млн. тенге и, если взять месячный оборот, это достаточно небольшая сумма при учете того, что в штате у вас работает 30 человек. Если мы говорим о небольших производственных объектах, там же еще есть себестоимость продукции», - сказал он.

«Я прекрасно помню 2000 год, когда мы совместно с вами обсуждали первый налоговый кодекс и подошли к вопросу о введении социального налога. Он пошел вместо всех фондов, мы объединили это в одном налоге для упрощения исчисления. Сейчас мы оказываемся в очень интересной ситуации, когда социальный налог остается, а эти фонды, которые мы раньше объединили, опять создаются параллельно. Честно говоря, это вызывает негодование. Если вы вводите фонды, тогда давайте убирать социальный налог. Мы считаем, это несправедливо», - добавил зампред «Атамекен».

Кроме того, Журсунов отметил, что одной из целевых задач нового Налогового кодекса Министерство должно считать вывод из тени самозанятого населения.

Член Президиума НПП Раимбек Баталов в своем выступлении высказался о важности выработки консолидированной позиции бизнеса. «Необходимо очень внимательно просчитать, как это ляжет на плечи бизнеса. Может по каким-то кардинальным вопросам взять определенные районы и в пилотном режиме посмотреть, как это будет работать», - сказал он.

Глава Союза картофелеводов Казахстана Кайрат Бисетаев, в свою очередь, прокомментировал вопрос применения режима налогообложения на основе уплаты Единого земельного налога.

Дело в том, что в статью 568 Налогового кодекса РК внесены изменения в подпункт 3) пункта 1, исключающие ссылку на статью 442 Налогового кодекса РК. Это привело к тому, что сложилась ситуация, когда постановка на учет по НДС распространяется на крестьянские и фермерские хозяйства при достижении ими минимального оборота в размере 30 000-кратного размера МРП (68 млн. тенге). Таким образом, это лишило большую часть крестьянских и фермерских хозяйств возможности работать в специальном налоговом режиме на основе уплаты единого земельного налога.

Бисетаев отметил, что режим ЕЗН простой и понятный для крестьян. Тем более, что в 2015 году использование данного режима уже ограничили по предельной совокупной площади сельскохозяйственных земель, на которой может работать КХ, уплачивая ЕЗН. Так, для Северного Казахстана предельная площадь 3500 га, для Западного Казахстана 1500 га и для Южного Казахстана 500 га. Более половины КХ, которые соответствуют предельной земельной площади, прописанной в Налоговом кодексе, теперь уже по другой статье этого же Налогового кодекса вынуждены будут перейти на полный налоговый и бухгалтерский учет. До окончания 1 квартала т.г. КФХ должны будут найти несколько тысяч бухгалтеров и выплачивать налоги, в десятки раз превышающие ЕЗН.

«Сейчас уже есть примеры, когда в регионах налоговые комитеты сегодня уже оказывают давление на крестьян, чтобы они писали заявления и переходили на общеустановленный режим.», - сказал он.

Решением сложившейся ситуации Бисетаев видит введение моратория на действие статьи 568 Налогового кодекса в части применения 30 тыс. МРП для крестьянских хозяйств до принятия нового Налогового кодекса.

«Мы предлагаем 2 варианта.

1) Оставить существующий режим по ЕЗН. Но при этом мы сами предлагаем министерству поэтапно повысить его ставку как минимум в 5 раз. Мы знаем, что мы это потянем. Мы готовы это делать.

2) В рамках того же ЕЗН сделать систему упрощенной бухгалтерской и налоговой отчетности, то есть очень простую и понятную каждому крестьянину», - добавил глава союза.

Нуржан Альтаев прокомментировал предложение Бисетаева о введении моратория на статью 568. «Мы предлагаем выйти с этой консолидированной позицией комитета в Правительство. Сегодня подпишем протокол, направим, и будем поднимать этот вопрос», - сказал он.

По итогам заседания было принято решение принять к сведению все озвученные замечания и предложения бизнес-сообщества; департаментам налогообложения, агропромышленного комплекса и пищевой промышленности НПП РК «Атамекен» в 10-тидневный срок проработать озвученные предложения и представить в МНЭ РК.