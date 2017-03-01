В первый день весны ожидаются осадки

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивая погода с осадками, лишь в южной части республики – погода без осадков , сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.





Местами ожидается туман, гололед, низовая метель.





В Алматинской области местами ожидается ветер 17-22, в районе Жаланашколя порывы 28 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Карагандинской, Костанайской областях местами ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.





В Павлодарской области местами ожидается низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской, Кызылординской, Мангыстауской областях местами ожидается туман. В Актюбинской, Жамбылской, ночью и утром Атырауской областях местами – туман, гололед.





В Южно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, утром и днем туман, гололед. В Северо-Казахстанской области ожидается местами низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром - туман.



