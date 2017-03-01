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В первый день весны ожидаются осадки

1 марта 2017, 06:01

Местами ожидается туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.


На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивая погода с осадками, лишь в южной части республики – погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

Местами ожидается туман, гололед, низовая метель.

В Алматинской области местами ожидается ветер 17-22, в районе Жаланашколя порывы 28 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Карагандинской, Костанайской областях местами ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской области местами ожидается низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской, Кызылординской, Мангыстауской областях местами ожидается туман. В Актюбинской, Жамбылской, ночью и утром Атырауской областях местами – туман, гололед.

В Южно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, утром и днем туман, гололед. В Северо-Казахстанской области ожидается местами низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром - туман.

В Алматы днем 9°, преимущественно ясно.

В Астане днем -9°, облачно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Artleo.com

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